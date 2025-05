Célébration à New York des 50 ans de la Réunification et du progrès social du Vietnam

Un événement placé sous le thème "Célébration du 50 e anniversaire de la Paix et du Progrès social au Vietnam" a récemment été organisé à New York par la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, à l’occasion du 50 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril).

>> Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du droit international lors d'une rencontre à l'ONU

>> Un journal espagnol souligne les réalisations du Vietnam après 50 ans de sa réunification

>> La presse argentine souligne le 50e anniversaire de la réunification du Vietnam

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni de nombreux représentants d’organisations de gauche, de syndicats, de groupes représentant les Américains originaires d’Asie du Sud-Est, de la communauté vietnamienne aux États-Unis, ainsi que de nombreuses personnes ayant participé au mouvement anti-guerre et soutenu le Vietnam pendant et après la guerre. Les représentants permanents de Cuba, du Nicaragua et du Vietnam auprès des Nations unies ont prononcé des discours.

Les ambassadeurs de Cuba, Ernesto Guzman, et du Nicaragua, Jaime Castillo, ont exprimé leur profonde admiration pour l’esprit indomptable et la persévérance du peuple vietnamien durant la guerre contre l’impérialisme américain, ainsi que dans le processus de reconstruction et de développement national d’après-guerre. Cette victoire, ont-ils souligné, reste une source d’inspiration pour les mouvements mondiaux contre l’impérialisme et l’oppression, avant de réaffirmer la solidarité constante des peuples cubain et nicaraguayen avec le peuple vietnamien.

De son côté, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a déclaré que le 30 avril 1975 avait marqué un jalon historique, ouvrant un nouveau chapitre de paix, d’unité, d’indépendance et de développement pour le Vietnam.

Revenant sur les réalisations remarquables du Vietnam au cours de ces 50 dernières années depuis la Réunification nationale, des près de 40 années de Renouveau (Dôi Moi) et des 30 ans de relations normalisées avec les États-Unis, le diplomate vietnamien a souligné que ces succès étaient le fruit du patriotisme, de la volonté inflexible et des sacrifices immenses de l’armée et du peuple vietnamiens, ainsi que du soutien précieux des pays socialistes, des amis internationaux et du mouvement progressiste mondial – y compris du peuple américain.

Lors de l’événement, les organisateurs ont officiellement lancé le site web https://vietnam50.us, qui vise à préserver et à promouvoir des articles, des images et des documents précieux illustrant 50 années de développement et de progrès social au Vietnam.

VNA/CVN