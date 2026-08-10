Des amis canadiens saluent la valeur de l’indépendance et de l’autonomie du Vietnam

Dans un contexte international marqué par de profondes évolutions économiques et géopolitiques, l’expérience du Vietnam en matière de politique étrangère indépendante et autonome suscite l’intérêt d’amis progressistes au Canada, qui saluent notamment son attachement à l’indépendance, à l’autodétermination, au dialogue et au droit international.

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Dans un contexte international marqué par de profondes évolutions économiques et géopolitiques, l’expérience du Vietnam dans la mise en œuvre d’une politique étrangère indépendante et autonome, tout en développant ses relations avec les autres pays, suscite l’intérêt de personnalités progressistes au Canada. Ces appréciations ont été exprimées en marge d’un événement annuel du Parti communiste marxiste-léniniste du Canada (CPC-ML), organisé à Ottawa.

L’édition de cette année a notamment été consacrée à la mémoire du fondateur du parti, Hardial Bains, ainsi qu’à plusieurs de ses membres historiques.

Des discours, des poèmes et des intermèdes musicaux ont rythmé la cérémonie, témoignant de la reconnaissance envers les générations précédentes et de l’attachement à l’internationalisme que le CPC-ML continue de promouvoir. Parmi les questions évoquées par les participants, telles que la paix, l’indépendance, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la solidarité entre les nations, l’expérience du Vietnam a également occupé une place dans les échanges en marge de l’événement.

S’adressant à un correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information, Margaret Villamizar, membre du CPC-ML, a déclaré que ce qui l’impressionnait particulièrement chez les Vietnamiens était leur détermination à défendre l’indépendance et le droit à l’autodétermination.

Selon elle, au cours de son histoire, le Vietnam a traversé de nombreux combats pour défendre son indépendance et sa souveraineté. Cette longue expérience a démontré, estime-t-elle, les capacités d’organisation et de créativité du peuple vietnamien, ainsi que sa persévérance face aux difficultés.

Margaret Villamizar considère que cet esprit demeure présent dans le processus de développement du pays et dans ses relations internationales actuelles. Le Vietnam s’attache à décider lui-même de ses affaires tout en entretenant des relations amicales avec les autres pays et en mobilisant ses forces et ses ressources humaines pour orienter son développement.

Concernant la contribution du Vietnam à la promotion de la paix, elle estime que le pays joue un rôle important tant dans sa région que sur la scène internationale. À ses yeux, le maintien par le Vietnam de relations avec l’ensemble des pays, parallèlement à son attachement à la Charte des Nations unies et au droit international, revêt une importance particulière dans un monde confronté aux conflits et à l’instabilité.

L’expérience vietnamienne souligne également, selon elle, l’importance d’une politique étrangère indépendante, privilégiant les solutions diplomatiques et la négociation, respectant le droit international et favorisant les relations entre États fondées sur l’égalité et l’absence d’imposition.

Ces appréciations témoignent de l’intérêt de certains amis internationaux pour la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam. Dans un environnement mondial en mutation, le pays continue de maintenir ses principes tout en faisant preuve de souplesse dans ses méthodes, en développant des relations constructives avec les autres États et en préservant son droit à l’autodétermination sur les questions liées à ses intérêts nationaux.

La cérémonie organisée par les membres du CPC-ML au cimetière Beechwood constitue ainsi à la fois un moment de commémoration annuel et une occasion d’échanger sur des questions telles que la paix, l’indépendance, l’autodétermination et la solidarité entre les peuples. Dans ces échanges, l’expérience du Vietnam en matière de défense de l’indépendance, de maintien de son autonomie et de promotion de relations pacifiques continue de susciter l’intérêt de ses amis canadiens.

VNA/CVN