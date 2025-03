Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le président du groupe brésilien Embraer à Hanoï

Lors de sa visite officielle au Brésil en septembre 2023, le Premier ministre vietnamien a visité l'usine de fabrication d'avions d'Embraer et a travaillé avec son président Francisco Gomes Neto. À l'occasion de sa participation au Sommet du G20 au Brésil en novembre 2024, il a reçu le vice-président mondial du groupe Embraer. Actuellement, Embraer et des compagnies aériennes vietnamiennes font la promotion de contrats d’achat d’avions.

Heureux de rencontrer à nouveau Francisco Gomes Neto, Pham Minh Chinh a souhaité que les relations entre Embraer et le Vietnam deviennent de plus en plus étroites et efficaces, dans un esprit de coopération illimitée entre les deux pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré qu'avec une économie en développement dynamique, le Vietnam disposait d’un grand potentiel et d'une demande croissante dans le secteur de l'aviation ; identifiait l’industrie aéronautique et spatiale comme jouant un rôle important dans l’exploitation de nouveaux espaces de développement.

Promouvoir la coopération dans divers domaines

Par conséquent, le Premier ministre a suggéré qu'Embraer coopère avec des partenaires vietnamiens pour produire des équipements aéronautiques, contribuant au développement de l'industrie aéronautique à travers le transfert de technologies modernes, la formation de ressources humaines de haute qualité, le soutien technique et l'échange d'expériences.

Il a souhaité qu'Embraer coopère pour fournir des avions à des prix préférentiels, construire des centres de services de maintenance et de réparation d'avions, rechercher et développer des carburants d’aviation renouvelables et durables, mettre en œuvre des mesures de réduction des émissions et promouvoir l’écologisation de l’industrie aéronautique. Il a insisté sur le souhait de faire de l’industrie aéronautique un domaine de percée dans les relations de coopération bilatérales dans les temps à venir.

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien s’engageait à toujours accompagner et partager avec les entreprises, en veillant à ce que celles-ci fonctionnent légalement, sainement et efficacement au Vietnam.

Francisco Gomes Neto, pour sa part, a déclaré qu'Embraer appréciait l'opportunité de coopérer et était très heureux de contribuer au développement du Vietnam et souhaitait introduire des lignes d'avions modernes et coopérer à la mise en œuvre de services aéronautiques.

Informant le dirigeant vietnamien des activités et des échanges avec les partenaires vietnamiens au cours de cette visite, le président d'Embraer a déclaré qu'il était prêt à travailler avec les partenaires vietnamiens pour promouvoir la coopération dans les domaines mentionnés par le Premier ministre.

