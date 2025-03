Le président brésilien termine avec succès sa visite d'État au Vietnam

Pendant son séjour, le président brésilien a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ainsi qu'aux Héros morts pour la Patrie au Mémorial dans la rue Bac Son, Hanoï.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu le président brésilien. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont eu des entrevues avec lui. Le président Luong Cuong a présidé la cérémonie d'accueil officiel, s'est entretenu avec le dirigeant brésilien et présidé le banquet donné en son honneur.

Les dirigeants vietnamiens ont salué le retour du président Lula da Silva, soulignant l'importance de cette visite alors que le Vietnam prépare le 80e anniversaire de sa Fête nationale et le 50e anniversaire de sa réunification. Ils ont réaffirmé leur souhait d'approfondir le partenariat stratégique récemment établi entre les deux pays.

Le président brésilien a exprimé sa joie de revenir au Vietnam et a félicité le pays pour ses réalisations obtenues dans tous les domaines. Il a affirmé que le Vietnam est un ami proche et un partenaire important du Brésil en Asie.

Les deux parties ont convenu d'intensifier leur coopération bilatérale et multilatérale. Plusieurs accords ont été signés, notamment un plan d'action pour le partenariat stratégique, un accord sur l'emploi des familles des diplomates, un accord sur l'échange et la protection des informations confidentielles, ainsi que des protocoles d'accord sur la coopération commerciale, industrielle et footballistique.

Dans le cadre de cette visite, le président Luiz Inácio Lula da Silva et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont participé au Forum économique Vietnam - Brésil et ont publié une déclaration commune. Le président brésilien a également visité le Musée de l'histoire militaire du Vietnam

Avant de conclure son séjour, il a tenu une conférence de presse pour présenter les résultats de sa visite et les perspectives de coopération entre le Vietnam et le Brésil.

