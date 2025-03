Le président brésilien souhaite une "coopération illimitée" avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa visite de trois jours au Vietnam, le président Luiz Inácio Lula da Silva a rencontré de hauts dirigeants vietnamiens, appelant le Vietnam à travailler ensemble pour promouvoir les objectifs de développement de chaque pays. Il a insisté sur la nécessité d'une "coopération illimitée" et s'est dit impressionné par la croissance économique vietnamienne. L'objectif commun est de porter les échanges commerciaux à 20 milliards de dollars d'ici 2030.

Dans cet esprit, les deux pays ont convenu de créer un groupe de travail pour le développement économique et agricole. Le président Lula souhaite également renforcer les liens entre les entreprises des deux nations.

Le Brésil affirme sa volonté de servir de passerelle pour le Vietnam vers le Mercosur et l'Amérique latine. En même temps, il a vu le Vietnam comme un pont essentiel reliant le Brésil au marché dynamique de l'ASEAN, qui compte plus de 600 millions d'habitants. De plus, le Brésil a souligné son désir de diversifier sa production nationale et exprime son intérêt pour un échange d'expériences avec le Vietnam.

Un des points forts de la visite a été l'annonce de l'importation de viande bovine brésilienne au Vietnam. Le président Lula a révélé que des usines de transformation seront implantées au Vietnam afin de conquérir le marché de l'ASEAN.

Il a également mis en avant la passion commune des deux peuples pour le football. Un protocole d'accord a été signé pour renforcer la coopération sportive.

Sur la scène internationale, le président brésilien a plaidé pour une collaboration accrue dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies. Il a invité le Vietnam à participer au sommet des BRICS et à la COP30 prévue en 2025 au Brésil, insistant sur l'importance de la lutte contre le changement climatique.

VNA/CVN