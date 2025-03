Déclaration conjointe Vietnam - Brésil

Au Vietnam, le président brésilien s'est entretenu avec le président Luong Cuong, a rencontré le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm ; le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man.

Lors de leur entretien, le président Luong Cuong et le président Luiz Inácio Lula da Silva ont souligné l’importance historique de la "Déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Brésil" publiée le 18 novembre 2024 à Rio de Janeiro.

Les deux parties ont salué la signature du Plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique pour la période 2025-2030, comprenant six piliers principaux : Politique, défense, sécurité et défis mondiaux ; Économie - commerce et investissement ; Science - technologie et innovation; Changement climatique et environnement ; Éducation, culture, sports, tourisme et diplomatie populaire ; Consultation et soutien communautaire.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié et assisté à la signature et à la remise de documents de coopération, notamment concernant les affaires étrangères, l'emploi, le commerce et l’industrie, les services. Ils ont également hautement apprécié la signature du protocole d'accord entre la Fédération de football du Vietnam (VFF) et la Fédération de football du Brésil (CBF).

Ils ont hautement apprécié les résultats du Forum économique Brésil - Vietnam.

Notant que la coopération économique est un pilier important de la coopération bilatérale, reconnaissant qu'il existe encore beaucoup de potentiel à exploiter pour un développement ultérieur, les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble vers l'objectif de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d'ici 2030.

Les deux présidents ont réaffirmé l'intérêt des deux pays pour le développement des relations économiques entre le Vietnam et le Marché commun sud-américain (Mercosur), dont le Brésil est membre. En tant que président tournant du Mercosur au second semestre 2025, le Brésil est prêt à discuter d’un cadre équilibré et mutuellement bénéfique pour l’objectif ci-dessus, cohérent avec les politiques économiques des parties.

Les deux dirigeants ont souligné le potentiel de coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et le Brésil, l'importance d'élargir les partenariats dans la recherche, le développement et l'innovation pour promouvoir le développement durable et améliorer la qualité de vie des populations. Les deux parties ont salué le renforcement de la coopération entre les ministères de la Science et de la Technologie des deux pays et ont espéré promouvoir la coopération à travers la première réunion du Comité mixte sur la science, la technologie et l'innovation, prévue au quatrième trimestre 2025 au Brésil. Parmi les sujets prioritaires d’intérêt mutuel, les deux parties ont mis l’accent sur les domaines de la transformation numérique, de l’innovation, de la biodiversité, de la biotechnologie, de la nanotechnologie et de la photonique.

Ils ont convenu de maintenir le dialogue sur la bioénergie, les énergies renouvelables et d’autres initiatives susceptibles de soutenir la transition énergétique et de réduire les inégalités entre les pays.

Les deux chefs de l’État ont réaffirmé l’engagement national en faveur du multilatéralisme, du plein respect de la Charte des Nations unies, du droit international et de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États. Ils ont exprimé leur soutien au rôle central de l'ASEAN dans les affaires régionales et ont convenu de rechercher des moyens de renforcer la coopération entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud ainsi qu'entre les organisations régionales apparentées telles que l'ASEAN et le Mercosur. Les deux parties ont réaffirmé leur soutien au renforcement de la coopération Sud-Sud.

Luong Cuong et Luiz Inácio Lula da Silva ont réitéré la nécessité urgente d’une réforme de la gouvernance mondiale afin de promouvoir une participation plus forte et plus significative des pays en développement dans les organes décisifs, aidant ainsi ces pays à mieux s’intégrer dans les réalités géopolitiques actuelles. À l'occasion du 80e anniversaire de la fondation des Nations unies en 2025, les deux parties soutiennent une révision complète de la Charte des Nations unies.

En outre, les deux dirigeants ont également souligné l’urgence de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies, notamment en augmentant le nombre de membres permanents et non permanents afin d’accroître la présence de pays en développement de régions non représentées ou sous-représentées telles que l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine, afin que le Conseil de sécurité soit plus représentatif, légitime et efficace.

Ils ont affirmé leur engagement envers la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982), qui est un instrument international créant un cadre juridique régissant toutes les activités maritimes aux niveaux national, régional et mondial. Ils ont souligné l’importance de résoudre les différends dans les relations internationales par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM 1982.

Les deux parties ont convenu que le changement climatique était l’un des plus grands défis de notre époque et réaffirmé leur engagement envers la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Ils ont convenu de la nécessité de déployer des efforts de coopération pour poursuivre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris. Le Vietnam apprécie grandement la décision du Brésil d'accueillir la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) de 2025 à Belém.

Les deux dirigeants ont salué l’adoption par consensus par l’Assemblée générale des Nations unies de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a hautement apprécié la décision du Vietnam d'accueillir la cérémonie de signature de la Convention susmentionnée en 2025 à Hanoï.

VNA/CVN