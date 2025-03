Le ministère de la Police mobilise une équipe pour aider le Myanmar

Photo : VNA/CVN

En moins de 24 heures après l’ordre du ministre, le Département de la police pour la prévention et la lutte contre les incendies, les secours et le sauvetage (C07), a rapidement coordonné avec les unités concernées pour former une délégation de 26 membres, dirigée par le colonel Nguyên Minh Khuong, directeur adjoint du C07.

Simultanément, l’équipe a préparé dans l’urgence équipements, véhicules, fournitures de première nécessité, ainsi que des chiens de sauvetage, prête à partir pour le Myanmar dès l’après-midi du 30 mars afin de mener les opérations sur le terrain.

Dans son discours lors de la cérémonie, le vice-ministre Lê Van Tuyên a souligné que ce n’était pas la première fois que le ministère participait à des missions internationales de secours et de sauvetage. Il a affirmé que coopérer avec d’autres pays et organisations internationales dans la gestion des catastrophes naturelles était une tâche essentielle, affirmant ainsi la position du Vietnam comme membre responsable de la communauté internationale.

Le vice-ministre a exhorté la délégation à surmonter toutes les difficultés, à remplir leur mission avec la plus grande détermination et le plus haut niveau d’engagement, à respecter strictement les règles du Parti, de l’État et du ministère dans le cadre de leur devoir international, tout en garantissant une sécurité absolue pour tous les membres et les équipements dans toutes les situations. Il a également demandé une coordination étroite avec la délégation de l’Armée populaire du Vietnam.

De son côté, le colonel Nguyên Minh Khuong, chef de la délégation, a affirmé que l’équipe coopérerait étroitement avec les forces locales ainsi qu’avec les autres unités de secours présentes pour mener à bien la mission humanitaire.

VNA/CVN