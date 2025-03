Les Vietnamiens du Nord-Ouest du Cambodge reçoivent un soutien accru

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, s’est rendu du 23 au 26 mars les provinces de Preah Vihear et Siem Reap pour apporter un soutien à la communauté vietnamienne et promouvoir la coopération avec les autorités locales dans divers domaines.

Photo : Quang Anh/VNA/CVN

Le diplomate a rendu visite aux Cambodgiens d’origine vietnamienne dans ces provinces du Nord-Ouest du Cambodge et a rencontré le vice-gouverneur de Preah Vihear, Min Sitha, et le vice-gouverneur de Siem Reap, Ngov Sengkak.

Lors de ces rencontres, il a salué le potentiel de coopération économique entre le Vietnam et le Cambodge dans des domaines tels que l’investissement, le commerce et le tourisme, soulignant la complémentarité de leurs économies.

L’ambassadeur Nguyên Minh Vu a exprimé son espoir d’un renforcement de la coopération dans divers domaines, notamment entre les provinces vietnamiennes jumelées avec Preah Vihear et Siem Reap.

Il a également remercié et appelé les autorités locales à continuer d’apporter leur soutien et de créer des conditions favorables aux personnes d’origine vietnamienne en matière de droit, d’éducation et de moyens de subsistance, les aidant ainsi à stabiliser leur vie, à s’intégrer progressivement dans la société locale et à contribuer au développement des deux provinces et du Cambodge dans son ensemble.

En outre, le diplomate a souligné l’importance de renforcer l’éducation et la communication afin de sensibiliser les jeunes générations aux relations entre le Vietnam et le Cambodge, afin qu’elles se souviennent toujours de l’amitié durable qui unit les deux pays et s’unissent pour la renforcer.

Les autorités des provinces de Siem Reap et Preah Vihear se sont mis d’accord avec la proposition de l’ambassadeur Nguyên Minh Vu sur la nécessité de renforcer la coopération entre les provinces vietnamiennes et cambodgiennes, en particulier les initiatives sur la connectivité touristique et commerciale.

Elles ont déclaré que leurs agences compétentes s’efforcent constamment d’aider la communauté d’origine vietnamienne à obtenir des documents officiels, à bénéficier de meilleures conditions d’études, de vie et de développement de moyens de subsistance plus stables.

Photo : Quang Anh/VNA/CVN

À cette occasion, l’ambassadeur Nguyên Minh Vu a écouté et partagé les difficultés rencontrées par les Cambodgiens d’origine vietnamienne, affirmant que l’ambassade poursuivra une étroite collaboration avec les autorités cambodgiennes pour les aider à accomplir les démarches juridiques nécessaires à leur installation et à contribuer au développement socio-économique local.

À l’approche du Chol Chnam Thmay (Nouvel An du Cambodge), qui aura lieu mi-avril, le diplomate a offert des cadeaux aux familles d’origine vietnamienne en difficulté. Il a également visité une école primaire pour enfants d’origine vietnamienne défavorisés à Siem Reap.

Siem Reap abrite la deuxième plus grande communauté d’origine vietnamienne parmi les sept provinces du Nord-Ouest du Cambodge, tandis que Preah Vihear compte le plus petit nombre de ces personnes, selon les sections de l’Association khmère-vietnamienne dans les deux provinces.

VNA/CVN