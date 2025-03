Le président brésilien visite le Musée d'histoire militaire du Vietnam

Vo Thi Anh Xuân, Luiz Inácio Lula da Silva et la délégation brésilienne ont suivi une présentation des six thèmes du musée : les premiers jours de l’édification et de la défense nationales ; la protection de l’indépendance nationale (939-1858) ; la lutte contre le colonialisme français pour l'indépendance nationale (1858-1945) ; la guerre de résistance contre le colonialisme français (1945-1954) ; la guerre de résistance contre les agresseurs américains (1954-1975) ; l'édification et la défense nationales (1975-2024).

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a inscrit ses impressions dans le livre d'or du Musée d'histoire militaire du Vietnam.

Construit en 2019 et ouvert au public le 1ᵉʳ novembre 2024 dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm à Hanoï, le nouveau Musée d’histoire militaire du Vietnam s’étend sur une superficie de 38,6 ha et abrite une collection impressionnante de plus de 150.000 objets historiques, dont quatre trésors nationaux : deux avions MIG-21 (N°4324 et 5121), un char T54B (N°843), la carte de la "Détermination au combat de la campagne historique Hô Chi Minh".

À l’extérieur, les visiteurs peuvent découvrir une vaste collection d’équipements militaires, notamment des canons de 85 mm, des canons anti-aériens de 57 mm, des chars PT67, ainsi que des avions de chasse MiG-17 et SU-22. À l’intérieur, les expositions sont soigneusement organisées en sections correspondant aux différentes périodes historiques du Vietnam, permettant de revivre les moments marquants de son histoire militaire.

Ce musée, l’un des six musées nationaux et le premier musée du réseau militaire, constitue un témoignage vivant des exploits militaires et des sacrifices du peuple vietnamien pour la liberté et l’indépendance à travers les siècles.

