L'épouse du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en visite au Laos

À l'invitation de M me Naly Sisoulith, épouse du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulith, M me Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a visité le Laos et a assisté au 9 e séminaire du textile-habillement ayant pour thème "Resserrer les relations de la Communauté de l'ASEAN à travers du patrimoine culturel et du textile-habillement", qui a lieu du 3 au 6 novembre.

C’est une activité organisée tous les deux ans. C'est la première année que le Laos organise cet événement.

Ngô Phuong Ly a affirmé que l'organisation réussie du séminaire contribuerait au succès de l’année de présidence de l’ASEAN assumée par le Laos, créerait des conditions favorables au renforcement des échanges et de la coopération entre les habitants des pays de l’ASEAN et aussi à la promotion et à la conservation du métier traditionnel de textile-habillement des pays.

Au Laos, Ngô Phuong Ly et Naly Sisoulith ont ensemble visité l'espace d’exposition de produits de soie traditionnels et des établissements culturels et historiques du Laos. Ngô Phuong Ly a visité et offert des cadeaux à l'Union des femmes handicapées lao à Vientiane. Elle a aussi visité le village du textile-habillement traditionnel de Vientiane et la pagode Phat Tich.

Naly Sisoulith a remercié Ngô Phuong Ly pour avoir accepté son invitation et assisté aux activités au Laos, ce contribuant à approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

