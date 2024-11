Le Vietnam affirme sa solidarité à Cuba face aux conséquences de l'ouragan Oscar

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Délégation permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a exprimé sa sympathie à Cuba pour les pertes et les lourds dégâts causés par le récent ouragan Oscar, affirmant la solidarité et l'amitié du Vietnam avec le gouvernement et le peuple cubains dans leur rétablissement après la catastrophe naturelle et pour surmonter les difficultés économiques.