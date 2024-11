AN : les ministres présentent leurs plans pour l'éducation, le travail et l'agriculture

Le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan ont donné un aperçu de leurs secteurs respectifs et répondu aux préoccupations urgentes soulevées par les législateurs lors de la 8 e session de la XV e Assemblée nationale à Hanoï le 4 novembre.

Le ministre Nguyên Kim Son a annoncé les amendements proposés au décret 127 concernant les responsabilités de gestion de l'État dans l'éducation, y compris l'évaluation de l'organisme administratif chargé de superviser les centres d'éducation continue et de formation professionnelle.

D'ici la fin novembre, le ministère prévoit d'organiser une conférence nationale avec les directeurs de tous les centres pour remédier aux goulots d'étranglement de gestion et de fonctionnement, a-t-il déclaré.

Nguyên Kim Son a également souligné la nécessité d'identifier les défis liés à la formation d'une main-d'œuvre qui réponde aux demandes des entreprises à capitaux étrangers, et a plaidé pour une planification et des mesures proactives afin de garantir que la main-d'œuvre soit adéquatement préparée aux domaines technologiques émergents et piliers.

Par ailleurs, le ministre Dào Ngoc Dung a souligné l'élaboration d'un programme visant à former une main-d'œuvre dans le secteur des semi-conducteurs d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2050, et un autre pour l'industrie de haute technologie. Il a souligné la nécessité de politiques efficaces pour attirer une main-d'œuvre de qualité dans le secteur public. Dans l'enseignement supérieur, il a appelé à se concentrer sur la recherche scientifique et a identifié l'autonomie des universités comme une percée.

Pour l'avenir, il a proposé de construire un cadre politique national sur la prévention du vieillissement de la population et l'ajustement du taux de natalité de remplacement, à partir de 2025.

Le ministre Lê Minh Hoan, pour sa part, a rapporté que le ministère a soumis deux décrets au Premier ministre, visant à soutenir la production agricole touchée par les catastrophes naturelles et les pertes de production causées par les maladies animales. Le ministère a également repensé sa politique pour augmenter l'aide aux agriculteurs touchés tout en empêchant le profit politique.

Concernant le développement durable de la pêche, il a noté que le Premier ministre a récemment publié un message décrivant les tâches urgentes et les solutions pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en préparation d'une prochaine session avec la cinquième délégation d'inspection de la Commission européenne.

