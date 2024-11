L’Assemblée nationale discute de questions budgétaires

Le député Nguyên Quang Huân, de la province méridionale de Binh Duong, a souligné la dépendance du Vietnam à l'égard des investissements directs étrangers (IDE), qui ont contribué à aider l’économie nationale à maintenir un taux de croissance annuel de près de 7%.

Il a cependant souligné un paradoxe troublant : alors que les entreprises issues d'IDE affichent un excédent commercial important, les entreprises à capital 100% vietnamien luttent sous le poids d'un déficit commercial. Ce déséquilibre souligne le besoin urgent de se concentrer sur les ressources de développement nationales pour maintenir le rythme de développement de façon durable.

Les IDE ont été une opportunité de croissance, mais ils ne constituent pas le moteur principal de la prochaine ère de progrès, a-t-il déclaré.

Quant à Hoàng Van Cuong, député de Hanoï, il a proposé d'augmenter l'allocation budgétaire de l'État pour les soins de santé et l'éducation, d'assurer un financement initial adéquat pour les infrastructures, puis d'accorder une autonomie aux écoles et aux hôpitaux pour réinvestir et gérer leurs dépenses régulières.

Cette stratégie, a-t-il déclaré, allégera le fardeau des frais de service élevés pour les patients et les étudiants.

Par ailleurs, le député Ha Sy Dong de la province de Quang Tri (Centre) a attiré l'attention sur les complexités entourant la gestion de l’encours des dépôts au Trésor public. Il a exhorté l'Assemblée nationale et le gouvernement à revoir les réglementations pour éliminer rapidement les goulets d'étranglement existants.

