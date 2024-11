Le Vietnam demande à la BAD de financer ses projets transformateurs

>> L'Asie du Sud-Est a besoin de coopération pour le relèvement post-COVID-19

>> Le Premier ministre apprécie l'assistance de la BAD au Vietnam

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le secrétaire du Comité du Parti du Yunnan

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Vietnam espère que la BAD financera des projets d’énergie éolienne offshore, des projets de lignes ferroviaires à écartement standard, de chemins de fer urbains, de chemins de fer à grande vitesse, de prévention des glissements de terrain, a-t-il dit lors de la réception dans le cadre de sa participation au 8e Sommet de la Sous-région du Grand Mékong et de son voyage de travail en Chine.

Le chef du gouvernement a remercié la BAD d’avoir fourni d’importantes sources de financement pour des projets de développement socio-économique, tout en contribuant activement à l’éradication de la faim et à la réduction de la pauvreté au Vietnam.

Il a fait savoir que le Vietnam poursuit l’amélioration des institutions et l’élimination des processus et les procédures fastidieux et envisage de solliciter des emprunts de plus grande ampleur pour de grands projets tels que ceux d’infrastructures stratégiques, climatiques, d’énergies renouvelables et les secteurs émergents.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a plaidé que fortes d’une tradition de 30 ans de liens, les deux parties doivent accroître l’ampleur de leur coopération, proposant à la BAD de continuer de fournir des prêts à taux préférentiels aux domaines émergents tels que la transformation numérique, la transformation verte, le cloud computing, projets d’infrastructures stratégiques à grande échelle aux effets transformateurs.

Il a souhaité l’accompagnement continu du président de la BAD en matière de partage d’expériences et de consultations politiques pour aider le Vietnam à promouvoir la croissance durable, le développement de l’économie verte, de l’économie numérique, de l’économie circulaire, améliorer la compétitivité économique, et aider les entreprises vietnamiennes à s’engager plus profondément dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

En accord avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et appréciant hautement le potentiel de développement économique privé au Vietnam, le président Masatsugu Asakawa a déclaré que la BAD crée des conditions favorables permettant aux pays d’emprunter à des taux d’intérêt plus bas, contribuant ainsi à réduire l’impact des changements climatiques au Vietnam.

Il a apprécié les efforts de redressement du Vietnam après le typhon Yagi ainsi que son rôle de fondateur de la GMS, espéré que le pays continuera de participer activement au programme de la BAD au même titre que sa transition énergétique, indiquant que la BAD est prête à aider le Vietnam à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

VNA/CVN