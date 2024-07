L’Assemblée nationale s'engage à exécuter les vœux du SG Nguyên Phu Trong

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a écrit dans un article : "En répondant aux aspirations du secrétaire général Nguyên Phu Trong, l’AN du Vietnam continuera d'améliorer la qualité et l'efficacité des activités pour satisfaire les besoins du développement national et les attentes de la population".

Dans le texte, Trân Thanh Mân a regretté le décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, un leader ferme qui a consacré sa vie au service du pays et du peuple.

Au cours de ses 60 années de carrière, le secrétaire général Nguyên Phu Trong s'est entièrement consacré au Parti, au pays et au peuple, méritant véritablement la confiance du Parti, les attentes du pays et l'affection du peuple.

Dans sa position de secrétaire général, avec le Politburo, le Secrétariat et le Comité central du PCV, il a conduit l'ensemble du Parti, l'armée et le peuple à continuer de promouvoir l’œuvre de Renouveau de manière globale et synchrone, en optimisant la force du Parti, la grande union nationale et la solidarité internationale.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, il a guidé le pays vers des réalisations transcendantales, une fortune, un potentiel, une position et un prestige international qu'il n'a jamais eu, créant ainsi une prémisse importante pour que le Vietnam continue à se renouveler et à se développer fortement, en accomplissant avec succès son objectif envers le peuple riche et une nation forte, démocratique, juste et civilisée.

En particulier, Nguyên Phu Trong a toujours accordé une attention particulière à l'orientation globale, objective, scientifique, spécifique et drastique de l'organisation et du fonctionnement de l’AN, dans l'intérêt d'un organe législatif véritablement fort et efficace, contribuant à la construction et au perfectionnement de l'État vietnamien de droit socialiste et répondant aux exigences croissantes de l’œuvre de Renouveau du pays.

L’AN du Vietnam, sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, a pris des mesures correctes, avec une plus grande qualité et efficacité dans ses opérations, promouvant fortement la démocratie, l'État de droit et l'exercice du droit de maître du peuple.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a donné des instructions drastiques et strictes pour renouveler constamment l'organisation et le fonctionnement de l’AN, telles que : continuer à accroître la capacité et la qualité des activités législatives, construire et perfectionner un système juridique développé, synchrone, unifié, viable et transparent ; améliorer encore l'efficacité de la supervision ; accroître la qualité de la prise de décision sur les questions importantes, en garantissant les intérêts nationaux, conformément à la volonté et aux aspirations du peuple.

Il a appelé à continuer de promouvoir les activités du corps législatif en matière d'affaires étrangères, avec une intégration et une coopération internationales proactives et actives pour renforcer le rôle, la position et la réputation du Vietnam dans le monde et maintenir un environnement politique pacifique, créant des conditions favorables à la mise en œuvre réussie de l’œuvre de Renouveau.

Trân Thanh Mân a souligné que le chef du Parti était à la fois le "timonier" et l’initiateur de la campagne du "four ardent", laissant une profonde empreinte sur l’esprit des gens et sur le fonctionnement de l’ensemble du système politique.

Il a écrit qu'en tant que président de l'AN aux XIe et XIIe mandats, député de l'AN aux XIe, XIIe, XIIIe, XIVe et XVe mandats, président de la République et secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong a toujours payé un prix spécial, une attention particulière et une direction globale et des instructions complètes et approfondies sur l'organisation et le fonctionnement de l'AN, dans le but de construire une législation vraiment forte avec un fonctionnement de plus en plus efficace, méritant son rôle et sa position d'organe représentatif le plus élevé du peuple, le plus haut corps du pouvoir d'État de la République socialiste du Vietnam, contribuant à la construction et au perfectionnement de l'État de droit socialiste et répondant aux exigences de plus en plus élevées de la cause nationale de Renouveau.

Selon lui, l'AN vietnamienne, sous la direction du Parti dirigé par Nguyên Phu Trong, a fait des progrès dans la bonne direction au cours des derniers mandats, améliorant la qualité et l'efficacité de son fonctionnement, défendant fermement la démocratie et l'État de droit, exerçant pleinement le droit du peuple à la maîtrise, se tenant au courant des évolutions de la réalité, ainsi que le système politique aidant le pays à surmonter toutes les difficultés et tous les défis pour continuer à se développer rapidement et durablement.

Photo : VNA/CVN

L’activité législative de l’AN continue de s’accélérer, avec des progrès remarquables en termes de quantité et de qualité ainsi que de processus et de procédures, avec la mise en place de programmes d’élaboration de lois à long terme. Une attention particulière a été accordée à la cohérence, à la faisabilité et à la transparence du système juridique ainsi qu'à son harmonie avec le droit international, répondant ainsi aux exigences de l’œuvre de Renouveau et de la construction et de la défense nationale.

Le travail de supervision de l’AN a été renforcé avec de nouveaux changements dans le format, notamment dans les activités de questions-réponses et la supervision thématique. Le processus décisionnel sur les questions importantes du pays est devenu de plus en plus vaste et approprié, répondant aux exigences de la réalité, aux intérêts nationaux ainsi qu’à la volonté et aux aspirations du peuple. La position, le rôle et le prestige du pays en général et de l’AN en particulier ont été renforcés sur la scène internationale.

Dans l’ensemble, le fonctionnement de l’AN est devenu de plus en plus démocratique, ouvert et transparent. Le pouvoir législatif a accompagné et maintenu des liens étroits avec les électeurs et le peuple, a agi de manière drastique avant tout dans l'intérêt du peuple et a exercé efficacement ses fonctions, ses tâches et son pouvoir conformément à la Constitution et à la loi, contribuant ainsi grandement à l'édification et à la défense nationales..

Du point de vue théorique, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a consacré beaucoup d’attention à la recherche, à l’évaluation et à l’examen du processus de réforme de l’organisation et du fonctionnement de l’AN en particulier et à la construction d’un État de droit socialiste en général au Vietnam. Il a progressivement dégagé des questions clés et importantes, contribuant à consolider et à développer les théories du Parti sur l'État de droit socialiste et la réforme de l'organisation et du fonctionnement de l'Assemblée nationale, ce qui est important pour orienter les travaux futurs sur la réforme et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, la construction d'un État de droit socialiste véritablement du peuple, par le peuple et pour le peuple vietnamien.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a donné des instructions drastiques sur le renouvellement continu de l'organisation et du fonctionnement de l'AN, notamment en renforçant davantage la capacité et la qualité des activités d'élaboration du droit ; construire un système juridique cohérent, réalisable et transparent ; accroître la qualité et l’efficacité du travail de supervision de l’AN ; améliorer la qualité de la prise de décision sur les questions importantes pour garantir les intérêts nationaux et répondre à la volonté et aux aspirations du peuple ; promouvoir davantage les activités extérieures et l'intégration internationale de l'AN afin d'élever le rôle, la position et le prestige du pays sur la scène internationale, maintenir un environnement politique pacifique pour la cause de Doi Moi ; et organiser des élections démocratiques, justes et légales pour sélectionner des députés dignes de représenter le peuple au sein de l'AN.

Le chef du Parti a exigé le renforcement et le renouvellement de la direction du Parti sur l’AN, soulignant que c’est le facteur décisif pour que l’AN remplisse la mission qui lui a été assignée par le peuple. Il a exhorté à accroître la démocratie et l'État de droit dans chaque activité de l'AN afin de "créer plus de force, de dynamisme et de créativité dans le système politique". Il a également souligné que l'AN doit rester proche du peuple, saisir la pensée, les aspirations et les revendications légitimes du peuple, et écouter et refléter pleinement la volonté et les aspirations du peuple, ce qui, selon lui, est un facteur important pour garantir que l'AN fasse le bonne décision et constitue véritablement l’organe représentatif le plus élevé du peuple.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours rappelé à chaque député de l'AN d'être pleinement conscient de son autorité et de sa responsabilité en tant que représentant du peuple. Parallèlement à la réforme de l'organisation, de l'appareil, du travail et du fonctionnement du personnel de l’AN, tout d'abord, chaque député et agence de l’AN doit faire des efforts, agir avec force et efficacité, avant tout dans l'intérêt du peuple et du pays, et prévenir de manière proactive les phénomènes négatifs dans les activités de l'AN.

À l'ouverture de la première session de la XVe AN, Nguyên Phu Trong a donné des instructions drastiques sur la réforme de l'organisation et du fonctionnement du pouvoir législatif, soulignant qu'il s'agit d'une nécessité urgente alors que le Vietnam est confronté à une multitude de difficultés et de défis dus aux impacts extérieurs négatifs et les limites et faiblesses du pays, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité opérationnelles du corps législatif et de mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, répondant ainsi aux exigences en matière de construction et de défense nationales dans la nouvelle période.

Photo : VNA/CVN

En comprenant parfaitement les lignes directrices et les attentes du secrétaire général Nguyên Phu Trong, l’AN devra, dans les temps à venir, perpétuer les réalisations et l’expérience acquises au cours des près de 80 dernières années ; renouveler et améliorer sa qualité opérationnelle et son efficacité pour répondre au mieux aux exigences et aux tâches politiques du pays dans la nouvelle période et pour construire un corps législatif démocratique, fondé sur l'État de droit, proactif, uni et responsable, rechercher et renouveler constamment le contenu et les méthodes de fonctionnement, améliorer la qualité et l'efficacité de son fonctionnement, bien remplir ses fonctions, ses tâches et son autorité conformément à la Constitution et à la loi et institutionnaliser rapidement les lignes directrices et les politiques du Parti, en répondant aux exigences de la réalité et aux aspirations du peuple.

En termes d'organisation, l'AN réformera et rationalisera constamment son appareil, le rendant plus efficace, accorder davantage d'attention à l'amélioration de la qualité des députés, en particulier des législateurs à plein temps, suivre correctement le principe consistant à garantir la structure et à améliorer la qualité des adjoints, en mettant l'accent sur la qualité du personnel et envisager de réduire le nombre de députés travaillant dans l'appareil d'État et d'augmenter le nombre de scientifiques et de députés possédant les qualifications, les capacités et les conditions nécessaires pour servir l'AN.

En ce qui concerne le fonctionnement, l’AN réformera continuellement son travail dans les trois fonctions que sont la constitution et l’élaboration des lois, la supervision suprême et la prise de décisions sur les questions importantes du pays.

Dans le cadre des activités d’élaboration du droit, l’AN perfectionnera de manière active et proactive le système juridique et les mécanismes efficaces d’application de la loi. En particulier, le pouvoir législatif doit continuer à construire un système juridique démocratique, juste, humain, complet, opportun, harmonieux, cohérent, ouvert, transparent, stable, réalisable et accessible, capable de réglementer toutes les relations sociales, de mettre en avant les droits et intérêts légitimes des les personnes, les organisations et les entreprises au centre et favorise l’innovation. L'AN se concentrera sur le perfectionnement du système juridique dans tous les domaines, en éliminant rapidement les difficultés et les obstacles, en libérant et en promouvant tout le potentiel et toutes les ressources, et en créant de nouvelles motivations pour un développement rapide et durable du pays. L'AN doit continuer à perfectionner le processus d'élaboration du droit, promouvoir le dynamisme, la créativité, la positivité, le rôle et la responsabilité des parties prenantes, en particulier le gouvernement, dans le processus d'élaboration du droit ainsi que le rôle du Front de la Patrie vietnamienne, des politiques socio-politiques. organisations et personnes, experts et scientifiques.

Dans les activités de contrôle, le législateur doit redoubler d’efforts pour identifier la portée, les objets, les méthodes et les formes du contrôle suprême, améliorer la qualité des activités de questions et réponses, accorder davantage d’attention au travail post-supervision pour garantir l’effet juridique et la mise en œuvre des conclusions et résolutions de l’AN.

Pour les activités de questions-réponses, il est nécessaire de continuer à enrichir le débat et à clarifier la responsabilité des individus. Après les séances d'audience, des résolutions pertinentes seront publiées, définissant clairement la responsabilité des organisations et des individus concernés dans la mise en œuvre des résolutions.

Pour prendre des décisions sur les questions importantes du pays, l'AN renforcera la direction du Parti et réformera davantage le processus décisionnel sur les questions concernant le développement socio-économique, le budget de l'État, l'organisation de l'appareil d'État, les projets et travaux nationaux clés, en garantissant les intérêts communs de la nation et correspondre à la volonté et aux aspirations du peuple.

Photo : VNA/CVN

L'organisation des activités électorales doit également être démocratique, équitable, légale, sûre et économe pour sélectionner des députés vertueux, talentueux et dignes qui représentent le peuple.

Comprenant profondément les perspectives et les attentes du secrétaire général Nguyên Phu Trong, Trân Thanh Mân a souligné que l'Assemblée nationale doit promouvoir davantage les réalisations et les expériences acquises au cours de près de 80 ans et rester pleinement et profondément consciente de sa position, de son rôle et de sa responsabilité dans le système politique, dirigé par le PCV.

En outre, il doit constamment innover dans le contenu et les méthodes de fonctionnement, bien remplir ses fonctions, tâches et compétences conformément aux dispositions de la Constitution et des lois, en plus d'institutionnaliser en temps opportun les lignes directrices et les politiques du Parti, répondant aux besoins du Parti et aspirations du peuple.

VNA/CVN