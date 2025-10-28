L’Assemblée nationale examine la mise en œuvre de la Loi sur l’environnement

Dans le cadre de la 10ᵉ session de la XV e législature, l’Assemblée nationale consacre la journée du 28 octobre à la discussion du rapport de la délégation de supervision et du projet de résolution sur les résultats de la supervision thématique de "la mise en œuvre des politiques et lois relatives à la protection de l’environnement depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2020 sur la protection de l’environnement".

La session est retransmise en direct à la télévision et à la radio afin de permettre aux électeurs et au public de suivre les débats.

Selon le rapport, la promulgation et l’application des politiques relatives à la protection de l’environnement depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2020 ont produit des résultats positifs, contribuant au développement durable, à la sécurité nationale, à la diplomatie et à la protection sociale.

Le gouvernement, le Premier ministre, les ministères, les secteurs et les localités ont publié plus de 500 documents d’orientation et de mise en œuvre de la Loi, concrétisant ainsi les lignes directrices du Parti et de l’État en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

Les principales sources de pollution sont désormais mieux contrôlées, ce qui a permis d’éviter des incidents environnementaux majeurs.

De nombreux modèles écologiques urbains, ruraux, industriels et de production, ont vu le jour.

La gestion des déchets s’est améliorée, avec une hausse continue du taux de collecte et de traitement des déchets solides ménagers.

Entre 2022 et 2024, le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a inspecté 812 établissements et infligé des amendes à 348 d’entre eux pour un montant total de 96,7 milliards de dôngs.

Les autorités locales ont sanctionné 14 863 cas, pour un total de 643 milliards de dôngs. La police de l’environnement a enquêté, découvert et poursuivi 2.336 affaires impliquant 2.935 accusés.

Cependant, le rapport souligne encore certaines limites. La pollution de l’air, notamment due aux particules fines dans les grandes villes, reste préoccupante.

Les infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées et des déchets solides demeurent insuffisantes, avec seulement environ 18% des eaux usées urbaines traitées.

