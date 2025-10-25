L’Assemblée nationale approuve la nomination de deux vice-Premiers ministres et de trois ministres

Dans la matinée du 25 octobre, dans le cadre de sa 10ᵉ session, la 15ᵉ Assemblée nationale (AN) a eu une séance consacrée aux questions de personnel.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette séance placée sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, les députés ont voté, à bulletin secret et par voie électronique, plusieurs résolutions relatives au personnel.

L’Assemblée nationale a approuvé la proposition du Premier ministre de nommer Pham Thi Thanh Trà et Hô Quôc Dung au poste de vice-Premier ministre pour le mandat 2021-2026.

Pham Thi Thanh Trà (née en 1964) est la première femme vice-Première ministre du Vietnam. Lors de la 11ᵉ session de la 14ᵉ législature de l’Assemblée nationale (avril 2021), elle avait été approuvée par l’Assemblée nationale pour occuper le poste de ministre de l’Intérieur, devenant ainsi la première femme à diriger ce ministère depuis sa création.

Hô Quôc Dung (né en 1966) a occupé plusieurs postes, dont celui de secrétaire du Comité provincial du Parti de Gia Lai de juillet à octobre 2025.

Avec ces nominations, le gouvernement compte désormais neuf vice-Premiers ministres.

L’Assemblée nationale a également approuvé la proposition du Premier ministre de nommer Lê Hoài Trung ministre des Affaires étrangères, Trân Duc Thang ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, et Dô Thanh Binh ministre de l’Intérieur.

En outre, Lê Quang Manh a été élu secrétaire général et président du Bureau de l’Assemblée nationale, Nguyên Thanh Hai a été élue présidente de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement, et Nguyên Huu Dông président de la Commission des affaires des députés.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale a une séance plénière pour écouter des rapports concernant le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur la propriété intellectuelle, ainsi que le projet de loi sur l’état d’urgence. Par la suite, les députés vont débattre du projet de loi sur l’état d’urgence.

VNA/CVN