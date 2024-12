Le président de l’Assemblée nationale souligne la réforme du travail législatif

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé le 1 er décembre les organes et organisations du système politique, en particulier les agences de l'Assemblée nationale, à poursuivre les réformes pour atteindre les objectifs de développement socio-économiques de 2025, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIII e Congrès national du Parti et à la préparation du XIV e Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la conférence nationale sur le bilan de la mise en œuvre de la résolution n° 18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti, la situation socio-économique en 2024 et les orientations pour 2025, Trân Thanh Mân a fait part que la XVe Assemblée nationale, lors de sa récente 8e session, avait adopté 18 lois et 21 résolutions, notamment la politique d'investissement pour le projet de train à grande vitesse Nord-Sud, qui témoignait de l'aspiration, de l'esprit d'innovation et de la volonté de prendre des actions drastiques pour surmonter les défis et ouvrir de grandes opportunités au pays.

L'Assemblée nationale, ses agences, et les députés, se concentreront sur les tâches clés, notamment mettre en œuvre complètement et à temps opportun les lois et résolutions nouvellement adoptées, préparer les agendas des 9e et 10e sessions de l’Assemblée nationale, et dresser le bilan des activités des Conseils populaires et des délégations des députés en 2024, a indiqué Trân Thanh Mân.

Le plus haut législateur a également souligné l’importance de se concentrer sur la sensibilisation de la population aux significations importantes de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, de pratiquer l'épargne et de lutter contre le gaspillage.

Trân Thanh Mân a en outre insisté sur les préparatifs des élections des députés de la 16e législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

VNA/CVN