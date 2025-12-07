Les présidents vénézuélien et turc discutent du déploiement militaire dans les Caraïbes

Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont eu une conversation téléphonique samedi 6 décembre au sujet de la géopolitique mondiale et du déploiement militaire dans les Caraïbes.

Lors de cet échange téléphonique, le président turc "a exprimé sa profonde inquiétude face aux menaces auxquelles le Venezuela est récemment confronté, en particulier le déploiement militaire et les diverses actions visant à perturber la paix et la sécurité dans les Caraïbes", a déclaré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yvan Gil dans un communiqué.

Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur la géopolitique mondiale et les derniers développements internationaux affectant la stabilité et l'avenir de l'humanité, indique le communiqué.

M. Maduro a indiqué que les manœuvres dans les Caraïbes constituent un acte d'agression "illégal, disproportionné, inutile et même extravagant", ajoutant que le Venezuela continuera à œuvrer pour la paix.

Concernant la coopération bilatérale, M. Maduro a affirmé que le Venezuela était disposé à avancer avec Ankara pour atteindre l'objectif de 3 milliards de dollars d'échanges commerciaux.

Selon le communiqué, les deux parties ont également convenu de l'importance de rétablir une liaison aérienne directe entre Caracas et Istanbul afin de faciliter les voyages pour "des milliers de touristes et d'investisseurs".

Fin novembre, Turkish Airlines a suspendu ses vols vers le Venezuela suite à un avertissement émis par l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis, qui a recommandé la "plus grande prudence" lors des survols du Venezuela et du sud des Caraïbes.

M. Maduro a en outre invité M. Erdogan à se rendre au Venezuela en 2026 pour la cinquième réunion de la Commission mixte de coopération.

Xinhua/VNA/CVN