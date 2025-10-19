L'ASEAN renforce sa coopération pour garantir la cybersécurité

La Déclaration de Kuala Lumpur sur une utilisation plus responsable des médias sociaux devrait être l'un des documents clés adoptés lors du 47 e Sommet de l'ASEAN, prévu du 26 au 28 octobre, a indiqué le ministre malaisien des Communications, Datuk Fahmi Fadzil.

Le ministre a précisé que le projet de Déclaration avait été examiné par les ministres de l'Information de l'ASEAN lors de leur réunion tenue en mai 2024 à Bandar Seri Begawan, au Brunei. À cette occasion, la majorité des ministres avaient reconnu la nécessité d'une stratégie régionale unifiée et de mesures concrètes pour faire face aux défis croissants posés par les médias sociaux.

Datuk Fahmi Fadzil a souligné que, malgré leurs différences de taille et de situation, tous les États membres de l'ASEAN sont confrontés à des menaces en ligne similaires, telles que les cyberescroqueries, la fraude numérique et les jeux d'argent illégaux, d'autant plus que de grandes entreprises technologiques comme Meta et TikTok s'implantent fortement dans la région. À l'issue du prochain sommet, les ministres de l'Information de l'ASEAN devraient renforcer leur coordination afin de développer des mécanismes plus efficaces pour relever les défis de la cybersécurité.

Concernant les préparatifs du Sommet, le ministre a affirmé que le niveau de préparation avait atteint 85 à 90%, l'achèvement étant prévu pour le 26 octobre. Les travaux techniques, incluant l'installation du réseau 5G et l'extension de la bande passante, sont accélérés pour garantir une connectivité haut débit et stable aux journalistes et aux délégués.

Le 22 octobre, le ministre Fahmi visitera les installations du Centre international des médias, situé au Palais des congrès de Kuala Lumpur, pour faire le point sur l'avancement général. Il s'est également félicité de la participation du Timor-Leste au Sommet, ce pays devant officiellement devenir le 11e membre du bloc le 26 octobre.

L'initiative visant à promouvoir une utilisation responsable des médias sociaux est considérée comme une stratégie clé de l'ASEAN pour la période à venir, visant à renforcer la coopération en matière d'information et de communication, à bâtir un environnement numérique sûr et sain et à promouvoir la solidarité au sein de la communauté de l'ASEAN dans la nouvelle ère.

