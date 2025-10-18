L'ASEAN et l'État de Jalisco au Mexique renforcent leur coopération en matière de technologie, d'éducation et de tourisme

Une délégation du Comité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Mexique (ACMC), conduite par l’ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, président tournant de l’ACMC, a effectué une visite de travail du 14 au 17 octobre dans l’État de Jalisco, l’un des pôles économiques, technologiques et créatifs les plus dynamiques du Mexique.

La délégation comprenait les ambassadeurs du Vietnam, des Philippines, d’Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande. Elle a rencontré le gouverneur de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, des membres de l’autorité de l'État, le maire de la ville de Zapopan, des représentants du Conseil des entreprises mexicaines pour le commerce extérieur, l’investissement et la technologie (COMCE). Elle s’est rendue au Centre d’innovation du Conseil national des sciences et technologies (CONACyT). La délégation a également déposé une gerbe de fleurs au pied du monument du Président Hô Chi Minh à Guadalajara.

Lors de la rencontre avec avec le gouverneur Lemus Navarro, l’ambassadeur Nguyên Van Hai a présenté l’ASEAN comme une communauté dynamique de plus de 670 millions d’habitants, avec un PIB combiné de près de 4.000 milliards de dollars, représentant la cinquième plus grande économie mondiale. Il a salué la volonté du Mexique d’adhérer prochainement au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), un signe de vision stratégique ouvrant la voie à une coopération approfondie avec cette région en plein essor.

Selon lui, Jalisco incarne l’esprit d’innovation et de créativité, des valeurs partagées par l’ASEAN. Il a exprimé le souhait que les deux parties bâtissent de nouveaux ponts de coopération dans les domaines scientifique, technologique, éducatif, touristique, ainsi que dans les échanges humains.

De son côté, le gouverneur Lemus Navarro a estimé que cette visite représentait une opportunité précieuse pour établir des liens durables avec une région "jeune, dynamique et ambitieuse". Il a affirmé que Jalisco est prêt à accueillir des projets d’investissement et des partenariats de transfert de connaissances avec les pays de l’ASEAN.

Les membres de l’autorité de Jalisco ont exprimé leur forte impression face aux réussites de l’ASEAN, qu’ils considèrent comme un modèle d’intégration régionale, et ont manifesté leur intérêt à s’inspirer de cette expérience pour renforcer la position du Mexique en Amérique latine et dans le monde.

Coopération dans divers domaines

Le secrétaire général de l’autorité de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, a souligné le rôle croissant de l’ASEAN dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et dans l’économie mondiale. Face à la stratégie de diversification des marchés d’exportation du Mexique, l’intensification des échanges avec l’ASEAN représenterait une opportunité économique majeure.

La ministre du Développement économique, Cindy Blanco Ochoa, a précisé que Jalisco représente 70% de l’industrie des semi-conducteurs du Mexique et constitue une porte d’accès au Pacifique. Elle s’est dite prête à coopérer avec l’ASEAN dans les secteurs des hautes technologies, de la pharmacie, du tourisme médical et des industries créatives.

La ministre du Tourisme, Michelle Fridman Hirsch, a décrit Jalisco comme "l’âme du Mexique", terre du tequila, de la musique mariachi et d’un riche patrimoine culturel. Accueillant plus de 30 millions de visiteurs par an, elle a exprimé son désir d’intensifier les échanges touristiques et culturels avec les pays d’Asie du Sud-Est.

Le ministre de la Culture, Luis Gerardo Ascencio Rubio, a évoqué les liens historiques entre le Mexique et l’Asie du Sud-Est, notamment via la route maritime du Galion de Manille dès le XVIe siècle. Il a exprimé le souhait de voir Jalisco devenir un pont culturel entre l’Amérique et l’Asie, en particulier avec l’ASEAN.

Lors du Forum économique ASEAN - Jalisco, le président du COMCE Occidente, Miguel Ángel Landeros Volquarts, a souligné l’importance de cette mission diplomatique pour promouvoir la coopération économique, commerciale, culturelle et éducative, contribuant à la diversification des marchés et à l’attraction des investissements étrangers.

Devant un public composé de représentants d’organismes gouvernementaux et de dizaines d’entreprises locales, les ambassadeurs des pays de l’ASEAN ont présenté les atouts économiques et les politiques d’attractivité de leurs pays, affirmant que les perspectives de coopération avec Jalisco sont très prometteuses, notamment dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et de l’investissement.

Cette visite à Jalisco s’inscrit dans la continuité des efforts visant à rapprocher l’ASEAN des entités locales mexicaines, après des missions réussies dans les États de Nuevo León, Durango, Querétaro et Quintana Roo. Elle contribue à renforcer les relations d’amitié entre l’ASEAN et le Mexique, tout en ouvrant un nouveau chapitre de coopération interrégionale, où l’esprit d’innovation de Jalisco rencontre l’ambition d’intégration mondiale de l’ASEAN.

