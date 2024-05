Le Premier ministre encourage l'esprit d'entreprenariat chez les jeunes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé dimanche 12 mai dans la ville de Can Tho (Sud) au 6 e Festival national de l'entrepreneuriat chez les jeunes. L'événement a été organisé conjointement par le ministère de l'Éducation et de la Formation, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh et le Comité populaire de la ville.

Le festival comprenait de nombreuses activités telles que la présentation d’idées de création d'entreprises par des étudiants ; le forum pour connecter les réseaux de start-up innovantes des universités et collèges ; la finale du 6e concours "Étudiants avec des idées de start-up"...

S'exprimant lors de l'ouverture du festival, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l'entrepreneuriat et l'innovation constituent une force et une ressource importante pour le développement durable de chaque pays. Pour créer des start-up, il faut avoir des personnes innovantes. Pour démarrer une entreprise, il faut de la passion, de la détermination, de la persévérance et du courage pour surmonter les obstacles et les défis afin de réussir.

Le chef du gouvernement a déclaré que le festival, dont la première édition a eu lieu en 2018, devenait un véritable terrain de jeu intellectuel où se formaient des idées et des recherches scientifiques valables pour promouvoir les aspirations entrepreneuriales des jeunes.

Il a exprimé sa fierté devant les résultats impressionnants de nombreux étudiants vietnamiens dans leurs études et la recherches scientifique, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger, qui ont été recrutés par de grandes multinationales telles que Facebook, Space X, Google et Quora.

Analysant le contexte, la situation, les orientations et les objectifs de développement du pays, le Premier ministre a déclaré que pour promouvoir la start-up, il est nécessaire d’avoir le soutien des habitants et des entreprises, accompagné de mécanismes, de politiques et de mesures de soutien concrètes et à long terme.

Le dirigeant a demandé au ministère de l'Éducation et de la Formation ainsi qu'à tous les niveaux, branches et localités de se concentrer sur la mise en œuvre radicale d'activités autour de l’entrepreneuriat.

Il a en outre demandé de renforcer des liens entre les universités, les collèges et les centres de recherche dotés d'équipements modernes pour aider les étudiants à mener leurs recherches, de renforcer la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources pour promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation chez les étudiants. Il faut connecter les centres de soutien à l'entrepreneuriat dans les universités, les établissements d’enseignement professionnel avec les centres de start-up locaux ; connecter les localités avec les universités ; connecter l’éducation dans tous les cycles d’enseignement.

Le Premier ministre a demandé de se concentrer sur le renforcement de l'esprit d'innovation dans le secteur de l'éducation, sur la création de centres de soutien aux start-up dans les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d’apprentissage, sur la construction d’une plate-forme d'échange d'idées et de projets de start-up entre étudiants et entreprises ainsi que sur la résolution complète des problèmes en suspens.

Enfin, Pham Minh Chinh a encouragé les entreprises et les agences à utiliser des produits issus de projets de startup, les entreprises à mettre en œuvre des consultations sur l'emploi et le soutien au start-up, à créer des espaces de start-up. Il a aussi encouragé les élèves, les étudiants et les enseignants à participer activement aux activités de start-up, à promouvoir la commercialisation des produits de la recherche; les enseignants et les membres des syndicats de jeunesse à adopter de nouvelles façons de penser et de faire et à participer à des activités de start-up et de soutien à la communauté.

