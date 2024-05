Lancement d’un projet d'innovation sur l'économie bleue de l'ASEAN

>> Webinaire sur la 4e révolution industrielle pour l'ASEAN

>> Dialogue de politiques de l'ASEAN sur l'économie circulaire

>> ASEAN : une stratégie pour la neutralité carbone

Photo : Dô Quyên/VNA/CVN

Soutenu par le gouvernement japonais et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ce projet de 12 mois vise à protéger les écosystèmes marins qui ont un rôle essentiel au maintien de l'environnement et de l'économie de l’ASEAN.

Lors du lancement du projet, le représentant résidant du PNUD en Indonésie, Norimasa Shimomura, a souligné l'importance de l'unité dans les efforts visant à exploiter le potentiel de l'économie bleue de l'ASEAN. Il est nécessaire de promouvoir des solutions transformatrices, en renforçant les initiatives locales et en protégeant les écosystèmes aquatiques, selon lui.

Photo : Dô Quyên/VNA/CVN

Le secrétaire général adjoint de l’ASEAN pour la Communauté économique de l'ASEAN, Satvinder Singh, a précisé que le projet devrait soutenir 60 innovateurs et entrepreneurs des États membres du bloc et du Timor-Leste. Chaque personne sélectionnée recevra un soutien financier pouvant aller jusqu'à 40.000 dollars ainsi qu'un mentorat technique et un accès à des investissements et des partenariats.

Selon lui, la clé du succès du projet réside dans les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et les startup de l'ASEAN. La région dispose en effet d'un écosystème dynamique de plus de 17 millions de MPME.

VNA/CVN