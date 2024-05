ASEAN

Un forum régional sur des expériences en matière d'éducation et de protection de la petite enfance

>> La 9e conférence régionale Asie-Pacifique sur la petite enfance

>> Plusieurs organisations internationales s’engagent pour les enfants vietnamiens

Photo : Dông Thuy/VNA/CVN

Des mesures visant à garantir l'égalité d'accès à des services d’éducation et de protection de la petite enfance de qualité ont été abordées lors d’un forum régional de l'Asie du Sud-Est tenu le 14 mai à Vientiane.

Lors de l'événement, des représentants des pays membres de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) et d'éminents experts de la région et du monde entier ont partagé leurs expériences ainsi que leurs mesures pour renforcer le développement de la petite enfance.

Les questions abordées comprenaient, entre autres, l'amélioration de la transition de la maternelle à l'école primaire et le financement de l'éducation et de la protection de la petite enfance.

Les délégués ont souligné l’importance de l’éducation de la petite enfance pour le succès scolaire à l’école primaire et même aux niveaux supérieurs. Le développement de l'enfant dépend de ses parents et de ses tuteurs.

Les spécialistes ont estimé que le monde entier était à mi-chemin vers la réalisation des Objectifs de développement durable de l’ONU pour 2030, et que l’éducation préscolaire était un élément important pour atteindre ces objectifs.

Bien que davantage d’enfants dans les États membres de l’ASEAN bénéficient de l’éducation préscolaire, il existe des disparités et des inégalités persistantes en termes de capacité d’accès et de qualité de l’éducation aux niveaux national et régional. Les défis existants ont même été exacerbés par la pandémie de COVID-19 et la crise environnementale.

VNA/CVN