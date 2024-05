Le SWR discute de l’avenir des ressources dans l’ASEAN

Le 11 e Dialogue de Singapour sur les ressources mondiales durables (Singapore Dialogue on Sustainable World Resources - SWR) a eu lieu le 9 mai avec la participation de plus de 240 délégués qui sont universitaires, représentants du secteur privé et d'organisations non gouvernementales ayant des liens avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

>> Débat sur le développement rapide pour un avenir durable de l'ASEAN

>> Clôture du Forum sur l’avenir de l'ASEAN 2024

Photo : VNA/CVN

Ayant pour thème "Next Economy and the Future of Resources" (La prochaine économie et l'avenir des ressources), le SWR a porté sur les perspectives du secteur des ressources dans la future économie de l'ASEAN, ainsi que sur les mesures permettant aux petites et moyennes entreprises et aux petits exploitants de contribuer à une ASEAN plus durable.

Lors du dialogue, Simon Tay, président de l'Institut des affaires internationales de Singapour (Singapore Institute of International Affairs - SIIA), a déclaré que le secteur des ressources, une partie essentielle de l'économie, est désormais soumis à de fortes pressions tant au niveau national qu'international. Il offre une opportunité considérable de redéfinir l’avenir en se concentrant sur les produits à valeur ajoutée.

Grace Fu, ministre singapourienne du Développement durable et de l'Environnement, a cité un rapport de la Banque asiatique de développement (BAD) qui prédit que cinq des 20 pays les plus durement touchés par le changement climatique se trouveront en Asie du Sud-Est. Ainsi, elle a souligné la nécessité pour la région d'accélérer l'action climatique pour protéger la vie et l'économie. Soulignant le consensus politique sur l'action climatique, elle a indiqué que tous les pays de l'ASEAN avaient déjà soumis leurs contributions déterminées au niveau national et que la plupart avaient fixé l'objectif de "zéro émission nette".

Lors du dialogue, les décideurs politiques, les experts et les représentants du secteur privé ont discuté de nombreux sujets urgents pour le secteur des ressources et la transition verte. Ils ont également étudié les moyens permettant aux économies de l'ASEAN de parvenir à un équilibre entre une croissance durable et d'autres demandes telles que l'énergie et la sécurité alimentaire, dans un contexte de besoin croissant de ressources.

VNA/CVN