Cân Tho : bientôt le 6e Festival national de l'entrepreneuriat pour étudiants

C’est ce qui ressort de la séance de travail dans l'après-midi du 6 mai entre les autorités de Cân Tho et une délégation du ministère de l'Éducation et de la Formation conduite par la vice-ministre Nguyên Thi Kim Chi. Selon la vice-ministre Nguyên Thi Kim Chi, le Festival national de l'entrepreneuriat pour étudiants est un événement annuel organisé par le ministère de l'Éducation et de la Formation dans le but de promouvoir l’esprit entrepreneurial des étudiants. Grâce au festival, des idées et des projets d’entrepreneuriat hautement réalisables seront sélectionnés et soutenus pour un développement et une application dans la réalité, ainsi que pour être commercialisés.

VNA/CVN