Le Vietnam co-préside la réunion ministérielle ASEAN - Nouvelle-Zélande

Dans le cadre de la 58 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et des réunions connexes à Kuala Lumpur, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son, a coprésidé, le 10 juillet, la réunion ministérielle ASEAN - Nouvelle-Zélande en tant que pays coordonnateur des relations bilatérales.

Bùi Thanh Son et son homologue néo-zélandais Winston Peters ont salué la solidité et la longévité du partenariat ASEAN - Nouvelle-Zélande, qualifié de modèle exemplaire fondé sur la confiance, la compréhension mutuelle et la coopération pour le développement.

S’exprimant au nom des pays membres de l’ASEAN, Bùi Thanh Son a souligné les avancées concrètes du partenariat au cours des cinq dernières décennies, plaidant en faveur de l’établissement officiel d’un Partenariat stratégique global ASEAN - Nouvelle-Zélande à l’occasion du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques cette année.

L’ASEAN a hautement apprécié le soutien de la Nouvelle-Zélande dans des domaines clés tels que la cybersécurité, la sécurité maritime, la gestion des catastrophes naturelles et la lutte contre la criminalité transnationale. Elle a également salué l’entrée en vigueur du protocole modifiant l’Accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA), tout en espérant que Wellington continue à promouvoir le développement inclusif et durable, notamment dans les sous-régions comme le Mékong, et à renforcer la connectivité dans les domaines du transport aérien et du commerce numérique.

L’ASEAN a particulièrement valorisé l’engagement de la Nouvelle-Zélande à contribuer plus de 329 millions de dollars néo-zélandais à divers programmes régionaux axés sur le climat, les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente et la résilience face aux catastrophes naturelles.

Le même jour, les réunions ministérielles ASEAN+1 avec la Chine, l’Australie, le Canada, l’Inde et la Nouvelle-Zélande ont également eu lieu. Ces réunions ont permis de faire le point sur la mise en œuvre efficace des cadres de coopération existants, en mettant l’accent sur les domaines du commerce, des investissements, du développement durable, de l’innovation, de l’éducation, du tourisme et de la transformation numérique.

Dans ses interventions, le ministre Bùi Thanh Son a souligné l’importance stratégique de renforcer les partenariats entre l’ASEAN et ses partenaires, dans un contexte régional et international marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles. Il a salué le soutien constant des partenaires à la centralité de l’ASEAN et à son rôle moteur dans les mécanismes régionaux ainsi qu’à son processus de construction communautaire.

Sur le plan économique, le Vietnam a encouragé la modernisation et la révision des accords de libre-échange entre l’ASEAN et ses partenaires, tels que ACFTA 3.0, AANZFTA révisé, AITIGA, ou encore l’ALE ASEAN - Canada afin de promouvoir un commerce équitable, inclusif et adapté aux nouvelles réalités économiques mondiales.

Le vice-Premier ministre a en outre proposé de renforcer le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans la transition numérique, le développement vert, l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement, ainsi que la croissance des sous-régions.

Enfin, face aux défis non traditionnels tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et énergétique, les catastrophes naturelles ou les pandémies, le chef de la diplomatie vietnamienne a plaidé pour une coopération accrue et la promotion des échanges dans les domaines de l’éducation et des échanges entre les peuples. Il a insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue, la confiance mutuelle et le respect du droit international, notamment concernant la Mer Orientale afin de garantir une zone maritime pacifique, stable et propice à la coopération et au développement durable.

