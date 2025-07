L'ASEAN et l'Inde privilégient le renforcement de la coopération touristique

S'exprimant virtuellement depuis Jakarta lors du Dialogue ASEAN - Inde sur les croisières 2025, qui s'est tenu à Chennai, en Inde, le Dr. Kao Kim Hourn a déclaré que cette initiative offrait une plateforme opportune pour approfondir le tourisme maritime et renforcer la connectivité régionale.

Il a présenté plusieurs priorités du plan de travail, notamment le développement de circuits de croisière intégrés, l'amélioration des infrastructures portuaires grâce à des systèmes numériques et la promotion des investissements conjoints dans les services liés aux croisières.

Le chef de l'ASEAN a mis l'accent sur le renforcement des capacités dans les opérations de croisière et l'hôtellerie, en ciblant particulièrement les jeunes et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), et a appelé à une coordination plus étroite par l'intermédiaire du groupe de travail de l'ASEAN sur le tourisme et les transports.

La durabilité a également été un thème clé, avec des appels à la protection des écosystèmes marins, à l'amélioration de la résilience climatique et à l'exploitation des plateformes numériques pour améliorer l'expérience des passagers et la coordination opérationnelle.

Selon Kao Kim Hourn, ces domaines de coopération reflètent le potentiel de l'ASEAN et de l'Inde à devenir des leaders en matière de tourisme de croisière durable et inclusif. Il a souligné que la contribution de cinq millions de dollars de l'Inde au Fonds ASEAN - Inde constituait un mécanisme de soutien essentiel.

Avec plus de 40 destinations de croisière dans l'ASEAN et d'importants travaux de modernisation des ports en cours, il a déclaré que le secteur émergeait comme un secteur de croissance stratégique.

Ce dialogue s'est tenu dans le cadre de l'Année du tourisme ASEAN - Inde, qui vise à renforcer les liens touristiques entre les deux parties.

