La Malaisie lance une plateforme de start-up ASEAN

Le ministère malaisien des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation a officiellement lancé "Start-up ASEAN", une plateforme numérique unifiée reliant entrepreneurs, investisseurs, gouvernements et créateurs d'écosystèmes de startups dans les États membres de l'ASEAN.

Photo : CTV/CVN

S'exprimant lors du lancement, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné que cette plateforme reflète l'engagement continu de l'ASEAN en faveur de l'intégration régionale, tout en tirant parti de l'innovation et de la technologie pour créer des opportunités sans précédent.

Il a également félicité la Malaisie, qui présidera l'ASEAN en 2025, pour son leadership dans la promotion de l'initiative ASEAN Technology Startup Ignite, l'une des principales priorités économiques de la région cette année. Ce programme d'un an a permis de connecter plus de 11.000 startups à 5.000 investisseurs et de soutenir un écosystème de startups florissant, évalué à plus de 130 milliards de dollars.

La nouvelle plateforme Startup ASEAN s'appuie sur cette dynamique et rassemble toutes les parties prenantes sous un même toit numérique. Elle devrait promouvoir l'innovation ouverte, améliorer l'accès aux capitaux et renforcer la position de l'ASEAN en tant que pôle d'innovation dynamique et connecté.

Écosystème des start-up émergentes

Kao Kim Hourn a également souligné que l'entrée récente de Kuala Lumpur dans le top 20 des écosystèmes de start-up émergentes, se classant 18e dans le rapport mondial sur l'écosystème des start-up 2025 de Start-up Genome, témoigne de la solidité des fondations nationales de la Malaisie et de son influence croissante dans l'innovation régionale.

Il s'est dit confiant que la plateforme, sous la direction de la Malaisie, jouera un rôle clé dans la construction d'une ASEAN plus inclusive et tournée vers l'avenir. Elle devrait faciliter l'adoption de politiques favorables aux startups, renforcer la préparation inter-membres et favoriser des partenariats constructifs au sein du bloc.

Le lancement de la plateforme intervient quelques semaines seulement après l'adoption par les dirigeants de l'ASEAN de la Déclaration de Kuala Lumpur, marquant le 10e anniversaire de la Communauté de l'ASEAN et réaffirmant leur engagement envers la Vision 2045 de l'ASEAN. Cette vision définit une région résiliente, innovante et centrée sur les personnes, fondée sur quatre piliers stratégiques : politique et sécurité, économie, société et culture, et connectivité.

Le secrétaire général a décrit la plateforme comme une étape opportune et concrète vers la construction d'une ASEAN réactive et adaptable, équipée pour s'adapter à un paysage mondial en constante évolution. Il a réaffirmé le soutien constant du Secrétariat de l'ASEAN à cette initiative et a appelé tous les États membres à œuvrer ensemble pour renforcer l'écosystème régional de l'innovation.

VNA/CVN