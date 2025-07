La Malaisie : une stratégie de coopération intra - ASEAN en matière de cybersécurité

S'exprimant lors de la conférence-exposition sur la cyberdéfense et la sécurité (CYDES) 2025 le 1er juillet, Zahid Hamidi a déclaré qu'en tant que président de l'ASEAN cette année, la Malaisie a placé la cybersécurité au cœur de l'agenda régional. Il a affirmé qu'en approfondissant son engagement mondial en matière de cybersécurité, la Malaisie consolide également son leadership dans la région.

Il a appelé à ce que la prochaine stratégie de coopération de l'ASEAN en matière de cybersécurité privilégie la collaboration en temps réel entre les États membres dans des domaines tels que la réponse aux incidents, la criminalistique numérique, le partage sécurisé des données et l'harmonisation des politiques.

Le vice-Premier ministre a souligné que ces mécanismes doivent respecter les principes de confidentialité, de souveraineté et de confiance mutuelle, essentiels à la gestion des menaces de cybersécurité sensibles et transfrontalières.

Zahid Hamidi a également souligné l'engagement ferme de la Malaisie à renforcer ses capacités en matière de cybersécurité, notamment face à l'évolution rapide du paysage des menaces.

Se référant à l'indice de préparation à la cybersécurité Cisco 2025, il a noté que 93% des organisations ont subi des cyberattaques utilisant l'intelligence artificielle (IA) au cours de l'année écoulée, mais que seulement 51% des employés ont une compréhension claire de ces menaces.

Sur ce point, Zahid Hamidi a déclaré que l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) continuent de jouer un rôle essentiel dans la formation de talents prêts à intégrer le marché du travail et dans la promotion de la mobilité sociale au sein du secteur de la cybersécurité.

Sous le thème "Faire progresser la cyber-résilience", CYDES 2025, qui se déroule jusqu'au 3 juillet, a réuni 70 délégations internationales de 20 pays et de cinq organisations mondiales, soulignant la confiance internationale dans les efforts de la Malaisie pour favoriser un environnement de cybersécurité plus sûr, coopératif et réactif.

VNA/CVN