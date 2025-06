La Journée des familles de l'ASEAN à New York diffuse l'identité régionale

La Journée des familles de l'ASEAN 2025 s'est tenue à New York, aux États-Unis, le 22 juin. Elle a rassemblé près de 1.000 fonctionnaires, employés et membres de leurs familles des missions permanentes auprès des Nations unies et des consulats de dix pays membres de l'ASEAN et du Timor-Leste.

Les ambassadeurs, consuls généraux, ainsi que leurs employés et leurs familles, ont participé à des activités sportives et culturelles traditionnelles d'Asie du Sud-Est et à des spectacles illustrant l'identité régionale, contribuant ainsi à renforcer l'unité et l'esprit communautaire de l'ASEAN à New York.

Un moment fort de l'événement a été un espace culinaire dynamique, où chaque pays a présenté ses plats traditionnels emblématiques.

Le stand du Vietnam s'est distingué avec du pho bo (soupe de nouilles au bœuf), des rouleaux de printemps frits, une salade de tiges de lotus et du café au lait glacé, offrant des saveurs familières qui marquent profondément les esprits internationaux.

La Journée de la famille de l'ASEAN est un événement annuel visant à renforcer l'esprit de solidarité et d'amitié entre les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ainsi qu'entre l'ASEAN et ses pays partenaires.

Elle est organisée dans différentes villes du monde où se trouvent des missions diplomatiques des États membres de l'ASEAN.

