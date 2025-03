Le Vietnam assume la présidence tournante du Comité de l'ASEAN à Buenos Aires

>> L’Argentine ouvre la voie à un accord de libre-échange Mercosur - Vietnam

>> Les relations entre le Vietnam et l'Argentine continuent de se développer

>> Vietnam, partenaire commercial agricole clé de l'Argentine

Photo : VNA/CVN

L'ambassadrice du Vietnam et ses homologues de l'Indonésie, Sulaiman Syarif, de la Malaisie, Nur Azman, des Philippines, Grace T. Cruz-Fabella et de la Thaïlande Krit Tankanarat, ont discuté des plans à mettre en œuvre dans les mois à venir pour promouvoir l'image et la position des pays de l'ASEAN en Argentine et dans la région.

Les ambassadeurs de l'ASEAN ont approuvé les propositions du Vietnam, promouvant le travail avec les agences de l'administration locale et le monde des affaires pour renforcer la connectivité, élargir et améliorer l'efficacité de la coopération économique et politique.

Outre l'organisation des activités officielles de l'ASEAN, l'ambassade du Vietnam en Argentine présidera également des activités d'échange telles que la Journée de la famille de l'ASEAN, des compétitions sportives, des échanges culinaires et culturels entre les agences de représentation des pays de l'ASEAN à Buenos Aires, pour améliorer la compréhension et promouvoir la solidarité traditionnelle entre les pays du bloc.

VNA/CVN