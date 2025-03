L'ASEAN bénéficie de la diversification de sa chaîne d'approvisionnement

Les économies de l'ASEAN et de l'Inde ont bénéficié de la diversification de leur chaîne d'approvisionnement, principalement dans le textile et l'électronique, selon Moody's Ratings.

Photo : VNA/CVN

Dans un communiqué du 21 mars, l'agence de notation mondiale a déclaré que les mouvements de la chaîne d'approvisionnement de la Chine vers d'autres marchés voisins étaient jusqu'à présent limités, malgré les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

"La domination de la Chine sur la chaîne de valeur complique la réduction de la dépendance des producteurs aux intrants chinois, même si les multinationales progressent dans le rapprochement de leur production des fournisseurs", a-t-elle indiqué.

Cependant, les gains en matière de commerce et d'investissement ont été inégaux, les importations américaines en provenance de l'ASEAN et de l'Inde restant faibles, représentant respectivement environ 9% et 3% des importations totales du pays nord-américain en 2024.

Parallèlement, la Chine réoriente ses exportations vers l'ASEAN, la Russie et l'Union européenne.

"Les flux d'investissements étrangers reflètent ces évolutions, le Vietnam et la Malaisie devenant des destinations clés pour les investissements de terrain vierge, tandis que la part de la Chine diminue", a déclaré Moody's.

L'agence a également indiqué qu'en octobre 2024, les États-Unis ont annoncé l'imposition de droits compensateurs préliminaires sur les cellules solaires importées du Cambodge, de Malaisie, de Thaïlande et du Vietnam, ciblant principalement les entreprises chinoises opérant en Asie du Sud-Est.

Moody's Rating a indiqué que la dépendance croissante à l'égard de la Chine suggère que l'impact indirect des droits de douane sur l'ASEAN pourrait être significatif.

L'agence de notation a souligné que l'ASEAN et l'Inde devraient développer une plus grande capacité de création de valeur ajoutée locale pour accroître leur compétitivité. En effet, l'absence de chaînes d'approvisionnement nationales plus solides et l'amélioration des politiques commerciales demeurent les principaux obstacles au développement plus rapide de nouveaux pôles manufacturiers.

Il a déclaré que le renforcement de l'attractivité des investissements nécessite des améliorations des infrastructures, de la connectivité et une libéralisation des politiques d'investissement et commerciales pour attirer les investissements directs étrangers (IDE).

VNA/CVN