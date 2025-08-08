Inauguration du hall ASEAN à Séoul

Un nouveau hall ASEAN a été inauguré à Séoul, en République de Corée, le 8 août, à l'occasion du 58 e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Photo : VNA/CVN

Situé au premier étage du Centre de presse sud-coréen, le hall ASEAN est un espace d'exposition multifonctionnel conçu pour promouvoir un dialogue plus étroit entre les États membres de l'ASEAN et la République de Corée dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'économie.

Il est conçu comme une nouvelle plateforme pour renforcer les échanges et la compréhension mutuelle.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de la République de Corée, des ambassadeurs des pays de l'ASEAN à Séoul et de personnalités des secteurs culturel et économique, soulignant ainsi l'importance de l'événement.

Doté d'une exposition permanente, le hall ASEAN servira à la fois de vitrine culturelle et de lieu dynamique pour les événements et programmes liés à l'ASEAN. Son inauguration, le jour de la Journée de l'ASEAN, a revêtu une portée symbolique supplémentaire, marquant une nouvelle étape dans les relations ASEAN-République de Corée.

Au-delà de son rôle de lieu d'exposition, l'ASEAN Hall reflète une évolution plus large de la coopération : des liens politiques et économiques traditionnels vers des liens culturels et interpersonnels plus profonds. Les dix États membres de l'ASEAN ont activement contribué à sa planification et à sa programmation, ce qui en fait un modèle d'échange et de collaboration authentiques.

Pour marquer son lancement, une exposition intitulée "Fruité des fruits : Journées colorées en Asie du Sud-Est" a été inaugurée aux côtés de l'ASEAN.

Axée sur les fruits tropicaux, elle explore la vie quotidienne et l'expression artistique en Asie du Sud-Est, montrant comment ces fruits, à travers le commerce et les échanges culturels, sont devenus des éléments familiers de la vie coréenne. Cette exposition utilise les fruits comme support pour explorer visuellement les liens entre l'ASEAN et la République de Corée, reliant localité et universalité, ainsi que tradition et modernité.

Dans son allocution, Kim Jae-shin, secrétaire général du Centre ASEAN-République de Corée, a souligné que le Hall ASEAN est un espace ouvert permettant de présenter la diversité culturelle de la région au public sud-coréen, tout en favorisant une coopération tournée vers l'avenir et fondée sur la compréhension mutuelle.

Il a exprimé l'espoir que le Hall deviendra une plateforme essentielle pour approfondir la collaboration et l'appréciation culturelle.

Le Hall ASEAN est ouvert au public du lundi au vendredi. Outre ce nouveau bâtiment à Séoul, le Centre ASEAN-République de Corée exploite un autre Hall ASEAN à Jeju et prévoit d'étendre ce modèle dans le cadre d'une stratégie de rayonnement plus large au-delà de la capitale.

VNA/CVN