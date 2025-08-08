Message du Vietnam à l'occasion du 58e anniversaire de l'ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé un message à l'occasion du 58 e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et du 30 e de l'adhésion du Vietnam à ce groupe.

>> Le secrétaire général de l'ASEAN salue le rôle du Vietnam dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales

>> Hô Chi Minh-Ville dynamise sa coopération avec les pays de l'ASEAN

>> Cérémonie de lever du drapeau pour le 58ᵉ anniversaire de l’ASEAN

Photo : VNA/CVN

Voici la traduction intégrale du message :

À l’occasion du 58e anniversaire de la création de l’ASEAN, au nom du Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et des autres dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, je tiens à adresser nos plus chaleureuses salutations, nos meilleures salutations et nos sincères félicitations à tous les dirigeants et à tous les citoyens de l’ASEAN.

Nous apprécions grandement qu’après 58 ans de création et de développement, l’ASEAN ait fortement progressé en stature et en influence, jouant un rôle de plus en plus important dans la région et dans le monde, défendant les principes de consensus et d’unité dans la diversité, et s’affirmant comme une région dynamique et un moteur essentiel de la croissance mondiale.

L’ASEAN a adopté sa Vision 2045 et s’efforce de la concrétiser. Pour le Vietnam, après 30 ans d’adhésion à l’ASEAN, nous avons grandi et mûri parallèlement au développement de l’ASEAN, grâce au soutien sincère, entier et transparent des autres États membres. Nous avons constamment cherché à apprendre de nos partenaires de l’ASEAN et avons défini notre propre Vision 2045 pour devenir un Pays développé à revenu élevé. Cette vision s'inscrit dans la vision commune de la Communauté de l'ASEAN.

Nous espérons bénéficier du soutien continu de nos partenaires de l'ASEAN pour concrétiser cette vision. Le Vietnam poursuivra résolument une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation, se comportant comme un ami et un partenaire fiable pour tous les pays, et comme un membre responsable de la communauté internationale, au service de la paix, de la coopération et du développement aux niveaux régional et mondial.

Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour bâtir une ASEAN solidaire, consensuelle et unie dans la diversité, et à favoriser un développement rapide et durable pour l'ASEAN, fondé sur la science, la technologie et l'innovation.

Merci beaucoup!

VNA/CVN