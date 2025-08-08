Hô Chi Minh-Ville dynamise sa coopération avec les pays de l'ASEAN

Une cérémonie de lever du drapeau de l'ASEAN s'est tenue vendredi matin le 8 août au parc Bach Dang, à Hô Chi Minh-Ville, pour marquer le 58 e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (8/8/1967 - 8/8/2025) et le 30 e de l'adhésion du Vietnam à ce bloc régional (1995-2025).

Photo : VNA/CVN

Des responsables du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la ville, aux côtés des consuls généraux et honoraires des pays membres de l’ASEAN, ont assisté à cet événement.

Prenant la parole, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Manh Cuong, a salué le parcours de l’ASEAN qui, en près de soixante ans, a transformé l'Asie du Sud-Est d'une région autrefois marquée par la division en une zone de concorde, passant de la confrontation à la coopération. Elle est ainsi devenue un modèle de développement dynamique et un point lumineux sur la scène politique et économique mondiale.

Il a rappelé que le Vietnam, après avoir surmonté une période d’embargo, s’est profondément intégré à l’Association au cours de ces trente dernières années. Le pays a su tirer parti des mécanismes de coopération régionale pour son développement socio-économique et a progressivement affirmé sa position internationale en tant que membre de la grande famille de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, Hô Chi Minh-Ville s’est imposée comme une localité pionnière, active et dynamique, agissant comme une passerelle essentielle entre le Vietnam et la région. Elle a établi des relations d'amitié et de coopération avec douze localités des pays membres.

Tournée vers l’avenir commun avec la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, Hô Chi Minh-Ville s'engage à continuer d'accompagner le pays pour contribuer dignement à la construction d'une maison commune de l'ASEAN plus unie, résiliente, proactive, inclusive et durable, a dit Nguyên Manh Cuong.

S'exprimant au nom du corps consulaire, Firdauz Bin Othman, consul général de Malaisie, a décrit l'ASEAN comme un bloc régional solide et indispensable dans l'architecture régionale actuelle, élargissant son champ d'action de l'économie et de la politique aux domaines social, culturel et sécuritaire pour former une communauté solidaire et intégrée.

Il a souligné que le Vietnam s'est révélé être un membre exemplaire, contribuant activement à la consolidation et au renforcement de l’intégration au sein du bloc. Le pays est devenu un acteur proactif et influent, dont le dynamisme, l'esprit d'innovation et l'engagement ferme envers la coopération régionale constituent une grande force pour l'Association.

Louant les réalisations de l’ASEAN et les contributions notables du Vietnam, et en sa qualité de président malaisien de l'ASEAN en 2025, Firdauz Bin Othman a conclu par un appel à l'unité : "Continuons à nous tenir côte à côte pour bâtir une Asie du Sud-Est plus inclusive, durable et prospère pour nous tous".

VNA/CVN