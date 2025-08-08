30 ans de participation du Vietnam à l'ASEAN

Un voyage de 30 ans : d'une aspiration commune à un membre fiable et responsable

À l'occasion du 30 e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN et du 58 e anniversaire de la fondation de l'ASEAN, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a écrit un article intitulé : " d'une aspiration commune à un membre fiable et responsable".

Selon l'article, le 28 juillet 1995, le Vietnam a rejoint l'ASEAN, une décision stratégique d'envergure historique, ouvrant un nouveau chapitre dans le processus d'intégration et de développement du pays. Ce choix illustre la vision et la détermination politique du Parti et de l'État dans la construction d'un environnement de paix et de coopération propice au développement.

Une vision stratégique

Au début des années 1990, le Vietnam se trouvait à un tournant historique de son processus de Dôi Moi (Renouveau), surmontant la crise socio-économique tout en brisant l'isolement et l'embargo. La politique extérieure fut alors définie comme un levier stratégique, d'abord au niveau régional, pour ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Les principes diplomatiques imprégnés de l'identité de Hô Chi Minh - comme "un ami de plus est un ennemi de moins" et "devenir ami avec tous les pays" - furent appliqués avec souplesse et créativité, façonnant la voie de l'indépendance, de l'autonomie et du multilatéralisme.

Dans le même temps, la fin de la Guerre froide ouvrait la voie à la coopération et à l'intégration. Les pays d'Asie du Sud-Est comprirent que le renforcement des liens régionaux était la clé d'un développement durable. La convergence entre l'aspiration au renouveau du Vietnam, le besoin de coopération de l'ASEAN et la tendance mondiale à la paix créa une opportunité favorable "en temps, en lieu et en facteur humain". L'adhésion à l'ASEAN devint ainsi un choix stratégique, faisant de l'intégration un moteur, de la région un appui et de la coopération une voie de développement durable.

Trente ans de contributions et d'empreinte vietnamienne

L'ASEAN a offert au Vietnam un environnement de paix, de sécurité et d'intégration. Le pays y a participé avec un esprit proactif et responsable, demeurant un maillon essentiel pour promouvoir le consensus et maintenir une position commune sur les questions stratégiques, sur la base du droit international, de la Charte de l'ONU et de celle de l'ASEAN.

Le Vietnam a pleinement joué son rôle de passerelle entre politiques et actions concrètes, répondant aux besoins des populations, des entreprises et des collectivités. De la Déclaration de Hanoï sur la réduction des écarts de développement en 2001, aux initiatives de réponse au COVID-19, en passant par le Forum de haut niveau de l'ASEAN sur la coopération sous-régionale pour le développement durable et la croissance inclusive en 2021, le pays a toujours encouragé un développement équilibré et inclusif.

Le Vietnam a également contribué à élargir le réseau de partenariats, à renforcer le rôle central de l'ASEAN et à traiter des enjeux mondiaux : transformation numérique, énergies renouvelables, changement climatique, sécurité maritime et alimentaire. L'initiative du Forum sur l'avenir de l'ASEAN a ouvert un espace de dialogue inclusif pour façonner une coopération à long terme.

Un nouvel état d'esprit pour une nouvelle étape

En cette nouvelle ère, fort de sa position renforcée après près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam poursuit son engagement aux côtés de l'ASEAN pour réaliser la Vision 2045, en s'orientant vers une Communauté résiliente, inclusive et durable. Cinq orientations majeures sont fixées : préserver l'espace stratégique de paix et de stabilité ; élargir l'espace économique en tirant parti des accords de libre-échange et des nouveaux partenariats ; promouvoir un espace d'innovation fondé sur le numérique et la science-technologie ; assurer un développement inclusif profitant à tous ; et renforcer la connexion culturelle et sociale pour accroître la compréhension et l'amitié.

En trois décennies, le Vietnam s'est affirmé comme un membre proactif, fiable et responsable, contribuant à façonner les succès de l'ASEAN. La nouvelle étape exigera un esprit et une vision renouvelés afin de continuer à affirmer sa place au sein de la communauté régionale et internationale.

