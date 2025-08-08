Le Premier ministre malaisien appelle l'ASEAN à continuer de promouvoir la paix

Le Premier ministre malaisien Datuk Seri Anwar Ibrahim a rappelé les réalisations exceptionnelles de l'ASEAN et proposé des objectifs ambitieux pour l'avenir du bloc lors d'une cérémonie célébrant son 58 e anniversaire à Kuala Lumpur, le 8 août.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a appelé les pays d'Asie du Sud-Est à promouvoir l'amitié et la coopération, ainsi qu'une responsabilité partagée pour la paix, la sécurité et la prospérité de chaque nation et de la région dans son ensemble.

La paix, tant entre les nations qu'au sein de chaque nation, est le fondement de la communauté régionale de l'ASEAN, a-t-il affirmé.

Selon le chef du gouvernement, l'un des points forts de la présidence malaisienne a été son rôle de médiateur dans les tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande.

En tant que présidente de l'ASEAN, la Malaisie a facilité les négociations entre les deux pays, a-t-il déclaré, exprimant sa gratitude aux dirigeants de l'ASEAN, au président américain Donald Trump et au président chinois Xi Jinping pour leur soutien à ces efforts.

Par ailleurs, le Premier ministre Datuk Seri Anwar Ibrahim a évoqué la situation au Myanmar, soulignant que des progrès avaient été réalisés vers un cessez-le-feu. Il a annoncé que le ministre malaisien des Affaires étrangères, accompagné de ses homologues thaïlandais et indonésien, se rendrait prochainement au Myanmar pour promouvoir le dialogue dans le pays.

Il a indiqué que le prochain sommet de l'ASEAN, en octobre, porterait sur le renforcement des relations économiques par le biais du commerce et des investissements intrarégionaux, ainsi que sur des initiatives régionales en matière de réseaux énergétiques et de connectivité.

VNA/CVN