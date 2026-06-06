L'artiste japonaise Fujiko Nakaya plonge la Bourse de Commerce dans la brume

Un épais brouillard blanc, frais et délicat, embrume l'espace avant de se dissiper : à la Rotonde de la Bourse de Commerce à Paris, l'artiste japonaise Fujiko Nakaya entraîne les spectateurs dans sa dernière œuvre immersive.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Le travail de Fujiko Nakaya s'inscrit dans toute une partie de l'histoire de l'art", explique Emma Lavigne, conservatrice et directrice de la Collection Pinault, citant notamment "la brume des tableaux" du peintre britannique William Turner ou le mouvement impressionniste.

"Ce n'est plus l'artiste qui reproduit de façon mimétique le paysage de la nature mais l'artiste qui essaie, de façon artificielle, avec les composants de la nature, de créer une œuvre d'art", décrit-elle.

Cloud #07156, qui doit son nom au code de la station météorologique la plus proche et est visible jusqu'au 14 septembre, a été créé spécialement pour l'espace de la Rotonde.

Derrière ces nuages se cache un système de pompes et de buses qui projettent de l'eau sous forme de microparticules.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les gouttelettes sont tellement fines qu'elles s'évaporent immédiatement et flottent indéfiniment. C'est ce qui fait la beauté de cette installation", raconte Fujiko Nakaya, 93 ans, à l'AFP.

"Pour contrôler la forme du brouillard, j'ai dû réfléchir à la manière de disposer les buses et au nombre de minutes pendant lesquelles les activer ou les couper", poursuit-elle.

Née en 1933 à Sapporo, dans le Nord du Japon, Fujiko Nakaya a débuté sa carrière artistique par la peinture, avant de créer la première de ses Fog Sculptures en 1970, pour l'Exposition universelle d'Osaka.

Fille du physicien ayant inventé la neige artificielle, elle s'intéresse, tout au long de sa carrière, au rapport entre science et art.

Après 1970, elle réalise de nombreuses sculptures de brouillard pour des institutions culturelles internationales, à l'intérieur de musées, dans l'espace public et des environnements naturels.

AFP/VNA/CVN