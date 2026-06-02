Taylor Swift annonce un morceau sur la bande originale du nouveau Toy Story

Taylor Swift a signé un morceau, qui sera dévoilé le 6 juin, pour la musique du film Toy Story 5, a-t-elle annoncé sur ses réseaux sociaux le 2 juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Vous le saviez! Ma nouvelle chanson originale +I Knew It, I Knew You+, composée pour le film de Disney et Pixar +Toy Story 5+, sera à vous le 5 juin", a-t-elle écrit, précisant "adorer" les personnages de la saga depuis le premier épisode, sorti en 1995.

Les fans de l'artiste spéculaient depuis plusieurs semaines sur sa présence sur la bande originale du film, après l'apparition sur son site web d'un compte à rebours sur un fond rappelant le papier peint de la chambre d'Andy, le héros du film originel.

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En fin de semaine dernière, des affiches publicitaires reprenant ce motif frappé des initiales "TS" (que partagent la chanteuse et le titre des films) étaient aussi apparues.

Toy Story 5 sortira en salles dans le monde à partir du 17 juin. Il met en scène Woody le cow-boy, Buzz l'Eclair et leur bande de jouets luttant pour leur survie face à la concurrence de la technologie, notamment d'une tablette.

Taylor Swift, 36 ans, est fiancée au joueur de football américain Travis Kelce, 36 ans également.

Selon des médias people, leur mariage devrait avoir lieu le 3 juillet à New York.

AFP/VNA/CVN