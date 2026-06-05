Le film d'horreur Backrooms devrait avoir des suites, selon le patron de Mediawan

Le film d'horreur Backrooms , réalisé par un jeune youtubeur américain et qui sortira le 17 juin en France après un carton aux États-Unis, devrait donner naissance à une " franchise ", a indiqué jeudi 4 juin le président du géant de la production audiovisuelle Mediawan, qui l'a cofinancé.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Il y a la volonté d'en faire une franchise à plusieurs épisodes", a déclaré Pierre-Antoine Capton en marge d'une rencontre organisée par l'AJM (Association des journalistes médias).

"C'est vraiment une création née sur Internet, qui se transforme en franchise hollywoodienne. Et là, le film a totalement dépassé tout ce qu'on attendait", a-t-il poursuivi.

Sorti le 29 mai aux États-Unis et dans d'autres pays, le film a pour l'instant totalisé 130 millions de dollars de recettes au box-office, selon M. Capton.

North Road, société américaine qui appartient depuis peu à Mediawan, a cofinancé ce long-métrage à hauteur de cinq millions de dollars sur un budget total de 10 millions, au côté d'une autre entreprise américaine, A24.

Le groupe français a finalisé en mai l'acquisition de North Road, cofondée en 2022 par Peter Chernin, grand nom de Hollywood, après avoir annoncé son rachat fin janvier.

Backrooms, dont l'acteur britannique Chiwetel Ejiofor est la vedette et dans lequel plusieurs personnes se retrouvent piégées dans un univers labyrinthique, a été réalisé par l'Américain Kane Parsons, 20 ans. C'est l'adaptation d'un court-métrage qu'il avait réalisé en 2022 sur sa chaîne YouTube et qui était devenu viral.

Son succès aux États-Unis coïncide avec celui d'un autre film d'horreur signé par un youtubeur, Obsession, de Curry Barker, 26 ans. Tous deux tiennent la dragée haute à une grosse production hollywoodienne, The Mandalorian and Grogu, dernier avatar de la franchise Star Wars.

"Aux États-Unis, le débat, c'est: +Est-ce que ça n'en est pas fini des franchises des années 1980, 1990 qu’on a étirées dans tous les sens+", au profit des films de "la génération YouTube", a souligné M. Capton.

"Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on va aller chercher des nouveaux réalisateurs et scénaristes qui créent de la fiction ou des œuvres sur YouTube pour les amener vers le cinéma", a-t-il ajouté, en se disant "fier" qu'une "boîte française soit derrière le succès international" de "Backrooms".

AFP/VNA/CVN