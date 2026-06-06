Pays-Bas : trois condamnations à près de quatre ans de prison pour le vol d'un casque antique en or

Un tribunal néerlandais a condamné à près de quatre ans de prison vendredi 5 juin trois hommes pour leur participation à un vol spectaculaire d'un casque en or vieux de 2.500 ans.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La cour a reconnu coupable le trio, les condamnant à une peine de 47 mois, pour avoir volé le casque de Coțofenești, considéré comme un trésor national en Roumanie, qui avait prêté l'objet, ainsi que trois bracelets en or datant du Ve siècle avant notre ère.

"Compte tenu de la nature et de la gravité des faits, seule une peine d'emprisonnement sévère peut être prononcée", a déclaré le tribunal dans un communiqué de presse.

L'affaire avait créé de sérieuses tensions entre les Pays-Bas et la Roumanie, qui avait prêté ces objets, habituellement exposés au musée de Bucarest.

"L'importance et la valeur d'objets comme ceux-ci ne s'expriment pas en termes monétaires. Ils ont littéralement une valeur inestimable", a affirmé le tribunal.

Le gouvernement néerlandais avait provisionné 5,7 millions d'euros (6,5 millions de dollars) en prévision d'un éventuel dédommagement à la suite de ce vol historique.

La localisation du butin était encore un mystère jusqu'au mois d'avril, quand les autorités néerlandaises ont révélé avoir enfin mis la main sur le casque et deux des bracelets lors d'une conférence de presse au musée.

Les objets avaient été volés en janvier 2025, lorsqu'un groupe de cambrioleurs avait utilisé des explosifs pour s'introduire dans le musée de Drenthe (Nord) et avait brisé les vitrines à l'intérieur pour s'emparer des biens.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après quatre jours, les trois hommes avaient été arrêtés par la police, mais il aura fallu plus d'un an avant de retrouver le précieux casque.

Sous la pression de la Roumanie, les autorités néerlandaises avaient tenté de convaincre les suspects de leur révéler où ils avaient caché les trésors.

Elles avaient même proposé de réduire de moitié la peine de deux suspects s'ils révélaient l'emplacement du casque.

Pourtant, les trois hommes ont reçu la même peine, malgré leur niveau différent de coopération avec la police durant l'enquête.

"Selon le tribunal, tous les prévenus doivent, au nom de l'égalité devant la loi, bénéficier de la restitution des trésors artistiques", a-t-il expliqué.

Pour ce qui est du dernier bracelet manquant, le parquet avait conclu en avril que les suspects n'étaient pas en mesure de le restituer, tout en affirmant que les recherches se poursuivaient.

Les musées et galeries néerlandais avaient déjà été la cible de cambriolages par le passé, notamment en novembre dernier, lorsque des œuvres de l'artiste Andy Warhol avaient été dérobées, ou encore en 2020, lorsqu'un Van Gogh avait été volé dans un musée.

Ces vols avaient suscité des appels à renforcer la sécurité afin de mieux protéger des œuvres d'art de grande valeur.

AFP/VNA/CVN