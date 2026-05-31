La photographie française s'affiche en plein air au festival de La Gacilly

Des frères Nadar à Raymond Depardon en passant par Pierre et Gilles, le festival de photographie en plein air de La Gacilly (Morbihan), le plus grand d'Europe, retrace l'histoire française de cet art.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons décidé de mettre La Gacilly sous les couleurs de la France" pour cette 23e édition qui s'ouvrira lundi 1er juin jusqu'au 4 octobre, s'est réjoui le commissaire des expositions, Cyril Drouhet, lors d'une présentation presse.

Il y a 200 ans naissait la photographie avec un premier cliché de Nicéphore Niépce, pris en Bourgogne, a rappelé Cyril Drouhet, "une révolution".

Cette photographie historique trône près de portraits de célébrités, dont Victor Hugo sur son lit de mort, pris par les frères Nadar au tournant du XIXe siècle.

D'autres stars, plus contemporaines - Jacques Dutronc ou Mick Jagger - se livrent sous l'objectif de Jean-Marie Périer, qui les a immortalisés avec facétie.

D'autres célébrités - Isabelle Huppert, Jean-Paul Gaultier - deviennent des icônes sous le regard et le pinceau de Pierre et Gilles, connus pour leurs portraits baroques.

Un total de 800 photos sont exposées en grand format à travers le village de La Gacilly, en accès libre et gratuit. Plus de 300.000 visiteurs s'y rendent chaque année.

Des clichés en couleur de Paris par Willy Ronis, plus connu pour son œuvre en noir et blanc, s'étalent sur des façades de bâtiment.

Autre grand nom de la photographie française, Raymond Depardon s'expose aussi en couleur avec des images prises entre les années 1960 et 1980.

Le festival a aussi tenu à rendre hommage au Franco-brésilien Sebastião Salgado, décédé en 2025 à 81 ans, avec une rétrospective inédite.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le photographe Serge Sibert a posé son appareil dans le Bugey, région de moyenne montagne entre Lyon et Genève. "On laisse entendre qu'une civilisation agricole va disparaître", avec la fin des petites fermes. En suivant des familles, il a voulu montrer le contraire.

Son exposition résonne avec celle de Julie Bourges, qui a photographié des agricultrices dans le Morbihan, et celle d'Eric Garault sur des planteurs d'arbres au Togo, en Equateur, aux Pays-Bas et en France.

Le photographe animalier Vincent Munier prolonge la vie de son documentaire Le chant des forêts par des images d'animaux de ses Vosges natales, quand la photographe Sophie Hatier transforme des paysages en de quasi-tableaux.

Le festival interroge aussi notre rapport au numérique avec les images créées par l'intelligence artificielle de Brodbeck et de Barbuat et les reportages de Jérôme Gence.

AFP/VNA/CVN