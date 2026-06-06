Conflit au Moyen-Orient

L'armée américaine annonce avoir bombardé des installations de radars en Iran

Les forces américaines ont frappé vendredi 5 juin plusieurs sites radar iraniens, a annoncé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dans le cadre d'une nouvelle escalade qui menace le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient.

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Photo : IRNA/VNA/CVN

Les forces américaines ont "abattu quatre drones (...) lancés en direction du détroit d'Ormuz", qui "représentaient une menace immédiate pour le trafic maritime régional", a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.

"Les forces américaines ont ensuite frappé des sites de radars de surveillance côtière iraniens à Goruk et sur l'île de Qeshm afin de se défendre contre de nouvelles attaques", a ajouté le Centcom.

L’île de Qeshm avait déjà été frappée mardi par l’armée américaine

Des explosions ont été entendues par des journalistes à Sirik, ville voisine de Goruk, a rapporté sur Telegram la télévision d'État iranienne Irib.

Malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur, les États-Unis ont déjà mené en début de semaine des frappes au sol en Iran à la suite de ce qui a été décrit par Washington comme des attaques iraniennes. Mardi soir 2 juin, l'île de Qeshm avait déjà été frappée par l'armée américaine.

Un éventuel accord de paix entre les États-Unis et l'Iran dépend de l'accord de l'administration Trump pour dégeler 24 milliards de dollars d'avoirs iraniens, a déclaré vendredi 5 juin à CNN, Mohsen Rezaï, conseiller militaire du guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, lors d'une interview exclusive à Téhéran, avertissant que Washington risquait de "s'engager dans une voie sans issue" s'il reprenait les hostilités.

"Les négociations sont dans l'impasse et (le président américain Donald) Trump doit sortir de cette impasse", a-t-il dit en ajoutant que "la balle est dans le camp de Trump".

Donald Trump a déclaré vendredi 5 juin, lors d'une interview accordée à NBC News, que les dirigeants iraniens n'étaient pas encore parvenus à un accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre parce qu'ils sont "forts" et "fiers", mais qu'en fin de compte, "ils n'ont pas le choix".

Il a dit penser que l'Iran ne disposait actuellement qu'entre 21% et 22% des missiles dont il disposait au début de la guerre le 28 février dernier.

Xinhua-AFP/VNA/CVN