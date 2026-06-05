Le Kremlin déclare que Zelensky peut venir à Moscou à tout moment pour discuter

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky peut venir à Moscou à tout moment s'il souhaite discuter, a déclaré jeudi 4 juin le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Plus tôt dans la journée, M. Zelensky a publié une lettre proposant une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, avec la participation de l'Europe et des États-Unis.

M. Peskov a indiqué que le Kremlin avait examiné la lettre et en ferait un compte rendu à M. Poutine après sa réunion de travail.

''Le président Poutine a déclaré que si M. Zelensky souhaitait s'entretenir avec nous, il pouvait venir à Moscou'', a affirmé M. Peskov.

Concernant les efforts déployés par la partie américaine pour contribuer au règlement du conflit russo-ukrainien, M. Peskov a affirmé que la Russie n'avait jamais idéalisé le rôle des États-Unis, et que ses propres intérêts nationaux demeuraient sa priorité absolue.

Xinhua/VNA/CVN