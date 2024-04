La Malaisie crée une bourse des énergies propres

Dans un communiqué publié le 15 avril, le ministère de la Transition énergétique et de la Transformation de l’eau a déclaré que la création d’Enegem était conforme aux aspirations de la Malaisie en matière de transition énergétique et à son engagement à soutenir l’intégration énergétique régionale via l’initiative ASEAN Power Grid (APG). En conséquence, les ventes transfrontalières d'énergie via la plateforme Enegem seront mises en œuvre sur la base du dernier "Guide pour les ventes transfrontalières d'électricité" (CBES) publié par la Commission de l'énergie. Le communiqué indique que le processus de vente aux enchères pour les ventes transfrontalières d'électricité verte débutera par un projet pilote de 100 mégawatts (MW), utilisant l'interconnexion existante entre Singapour et la Malaisie péninsulaire.

VNA/CVN