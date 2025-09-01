Le PM Pham Minh Chinh rencontre le SG et président du Laos Thongloun Sisoulith

En marge de sa participation au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin et de sa visite de travail en Chine, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a eu, le 1 er septembre, une entrevue avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président de la République démocratique populaire lao, Thongloun Sisoulith.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que la présence prochaine du président lao et d’une haute délégation lao à Hanoï, à l’occasion des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, témoignait de l’attachement fidèle et indéfectible entre les deux pays.

Le président Thongloun Sisoulith a affirmé que le Laos continuerait à préserver et à promouvoir les relations de coopération étroites et durables avec le Vietnam.

Les deux dirigeants sont convenus de donner un nouvel élan à la mise en œuvre des résultats obtenus lors des récentes visites de haut niveau, de s’efforcer de résoudre définitivement les projets en suspens, et de renforcer les mécanismes et politiques incitatifs pour stimuler le commerce frontalier, élargir la liste des produits bénéficiant de préférences tarifaires et développer les infrastructures aux postes-frontières.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Ils ont également décidé de promouvoir la coopération dans l’exploration minière, les technologies de l’information, les télécommunications et la transformation numérique.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de points de vue sur les questions stratégiques touchant aux intérêts des deux pays, de continuer à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, en particulier au sein de l’ASEAN et des Nations unies, et de mobiliser au mieux les ressources internationales adaptées au service du développement socio-économique de chaque pays ainsi qu’au renforcement de leur coopération bilatérale.

VNA/CVN