Une dirigeante de l’AN reçoit une délégation de l’Association d’amitié Laos - Vietnam

L’après-midi du 1 er septembre, à Hanoï, Nguyên Thị Thanh, vice-présidente de l’Assemblée nationale et présidente du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam - Laos, a reçu une délégation de l’Association d’amitié Laos – Vietnam conduite par Boviengkham Vongdara, ministre des Technologies et de la Communication et président de ladite association, en visite de travail et participant aux activités marquant le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

>> Le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam célébré au Laos

>> Le Vietnam dispose de bases solides pour atteindre son objectif de revenu élevé

>> Colloque sur la Révolution d’Août et la Fête nationale vietnamienne au Laos

Mme Thanh a présenté les points saillants du développement socio-économique du Vietnam, soulignant que le pays visait une croissance de 8% en 2025 et à atteindre une croissance à deux chiffres dans les années suivantes. Elle s’est félicitée du resserrement des liens entre les deux Assemblées nationales, marqués par la mise en œuvre efficace de l’accord de coopération bilatérale, des échanges d’expériences, séminaires et colloques conjoints.

Photo : DBND/CNV

Elle a notamment mentionné la préparation d’un ouvrage intitulé “50 ans de relations entre l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam et l’Assemblée nationale de la République démocratique populaire lao – Coopération intégrale et développement”, dont la publication est prévue en 2025, à l’occasion du 50e anniversaire des relations parlementaires entre les deux pays.

Pour sa part, Boviengkham Vongdara a remercié sincèrement le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien indéfectible au Laos dans sa lutte pour l’indépendance ainsi que dans la défense et la construction du pays aujourd’hui.

Il a affirmé que l’Association d’amitié des deux pays continuerait, dans les temps à venir, à coordonner de près pour l’organisation d’activités d’échanges plus concrètes, significatives et efficaces, notamment pour sensibiliser les jeunes générations aux relations traditionnelles et spéciales Laos - Vietnam, contribuant ainsi à renforcer et à développer l’amitié grandiose, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux nations.

VNA/CVN