Le concours s'adresse aux citoyens vietnamiens, aux étrangers d'origine vietnamienne ainsi qu'aux étrangers vivant et travaillant à Hô Chi Minh-Ville et dans d'autres villes et provinces du pays. Il vise à honorer la beauté traditionnelle de l'ao dài vietnamien et à promouvoir les valeurs culturelles nationales.

Points forts

Selon le comité d'organisation, après 11 ans d'existence, le concours a gagné en professionnalisme, créant ainsi sa propre marque et attirant des dizaines de milliers de participants. Il contribue également à orienter les tendances esthétiques et l'usage de l'ao dài dans la vie quotidienne, préservant ainsi son caractère culturel et traditionnel dans un contexte de développement dynamique et d'intégration internationale de Hô Chi Minh-Ville.

Se déroulant du 14 février au 9 mars, le 11e concours des charmes de l’ao dài de Hô Chi Minh-Ville, organisé pour divers groupes de participants, a suscité un vif engouement dès les tours préliminaires en février 2025. Ceux-ci ont eu lieu dans les districts et arrondissements, dans la ville de Thu Duc, ainsi que dans les écoles et organisations..., attirant plus de 1.000 candidats et candidates. Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le concours constitue l'un des temps forts de la Fête de l’ao dài de cette année, contribuant à valoriser et à diffuser la beauté traditionnelle de cette tenue.

La directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a souligné que le concours est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d'ao dài vietnamiens à travers le pays ainsi que pour les étrangers vivant à Hô Chi Minh-Ville. Il est également une activité attendue chaque année par les habitants et les touristes. Le concours joue un rôle essentiel dans la définition des tendances esthétiques et dans l'intégration de l'ao dài dans la vie quotidienne, alliant tradition et modernité.

"La vitalité du concours ne se reflète pas seulement dans son envergure croissante, mais aussi dans l’harmonie entre les différents aspects de l’organisation, la participation et l'engouement du public. Tous ces éléments ont contribué à faire de l’ao dài un véritable symbole du Vietnam", a-t-elle déclaré.

Résultats du concours

Au terme de la compétition, le comité d’organisation a attribué le Premier prix à l’Union des femmes du 3e arrondissement. Deux deuxièmes prix ont été décernés à l'Union des femmes du 1er arrondissement et à celle de Tân Bình. Le troisième prix a été remis à plusieurs unités, dont l'Union des Femmes du district de Cu Chi, l'Union des femmes du 7e arrondissement et celle de Bình Tân.

En outre, le comité d'organisation a attribué sept prix d'encouragement ainsi que deux prix spéciaux, récompensant l'équipe ayant rassemblé le plus grand nombre de participants et celle ayant réuni le plus de participants de différentes générations.

Texte et photos : Tân Dat/CVN