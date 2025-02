La communauté vietnamienne en France célèbre le Têt

Depuis plus d’une décennie, la communauté vietnamienne en France maintient la tradition de se rassembler au marché du Nouvel An lunaire (Têt) à Nogent-sur-Marne, en banlieue parisienne. L’événement de cette année, qui s’est tenu le 1er février, a attiré plus de 4.000 participants.